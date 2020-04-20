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【小米股價】小米擬發行美元優先票據 傳已開始全球路演

金融經濟 21:00 2020/04/20

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小米擬發行美元優先票據，料用於一般公司用途及償還現有貸款。

小米 （01810） 公布，擬向專業投資者發行美元優先票據，擬將建議票據發行所得款項淨額主要用於一般公司用途，及償還現有借款。小米續表示，票據發行的完成取決於市況及投資者興趣等因素。

《彭博》引述消息指，小米聘請了數家銀行，並就發債舉行了投資者電話會議。三家國際信用評級機構（標普、惠譽、穆迪）給予小米的評級都是投資級。穆迪分析師Gerwin Ho表示，小米Baa2發行人評級，反映了其快速成長的消費品牌及全球競爭力；互聯網服務所帶來的經常性收入和客戶忠誠度，以及審慎的財務政策。

報道又稱，小米開始全球路演，以評估投資者對其潛在的首次發行的興趣。

具體細節未定　不向香公眾發售

小米公告指，目前票據的本金、利率、付款日期及若干其他條款和條件尚未確定。票據條款確定後，預計公司、發行人、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人將與其他初始買家將訂立購買協議。 

票據將不會於香港向公眾發售，集團或會因應不可預見的事件或變化的業務狀況重新分配所得款項淨額用途。

小米股價午市收報10.34元，跌0.6%。

相關文章︰華米被指去小米化？　小米高層及多位投資人退出華米科技（第二版）

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編輯︰侯景成

香港股票 小米集團－W（01810） 美元 小米

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