【科技抗疫】IG創辦人推追蹤傳染速度網站　北達科他州傳播速度最快

▲ Instagram創辦人Kevin Systrom（左二）及Mike Krieger（左一）近日聯手，推出新冠肺炎疫情追蹤器網站，追踪病毒在美國各州的傳播速度。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球持續蔓延，追蹤新冠肺炎疫情的傳播速度能助控制疫情持續爆發。而Instagram（IG）創辦人Kevin Systrom及Mike Krieger近日就聯手，推出新冠肺炎疫情追蹤器網站，追踪病毒在美國各州的傳播速度。

>>>【科技抗疫】Facebook推三項新工具 即時分析人流資訊助抗疫

>>>【科技抗疫】蘋果Google聯手研發 手機藍牙追蹤肺炎病患者

是次由Kevin Systrom及Mike Krieger研發的追蹤網站名為「Rt.live」。該網站利用圖表顯示病毒在美國各州的傳播速度。而網站就以被傳染者感染的平均人數計算「傳染數（Effective Reproduction ，Rt）」，當數字為1或以上，就代表病菌在人群中的傳播速度越快；當數字低於1時，就代表病毒正逐步消退。

▲ 網站利用圖表顯示病毒在美國各州的傳播速度。當數字為1或以上，就代表病菌在人群中的傳播速度越快；當數字低於1時，就代表病毒正逐步消退。(Rt.live截圖）

而該網站顯示，北達科他州的Rt得分為全美最高，為1.7分，即傳播速度越快；康乃狄克州的疫情則逐步受控，目前得分為0.42，其最高風險的時段為3月21日，Rt得分2.5。而加州、華盛頓特區、明尼蘇達州、紐約等地，都仍處於1分或以上，可見疫情仍未受控。

▲ 加州及華盛頓特區等都仍處於1分或以上，可見疫情仍未受控。（Rt.live截圖）

▲ 北達科他州的Rt得分為全美最高，為1.7分，即傳播速度越快。（Rt.live截圖）

Krieger接受外國科技網站TechCrunch訪問時表示，要有效地預測及阻止感染率不斷上升，就要先了解病毒的傳播速度。而Systrom一直都在研究如何計算Rt，希望透過自己的研究，協助各州遏制疫情蔓延。

>>>【科技抗疫】Facebook推新功能「安靜模式」 助用戶專心

責任編輯：曾曉汶

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l