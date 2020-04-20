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【英國疫情】約翰遜缺席5次緊急會議捱轟 官員急護航

環球社會熱點 12:42 2020/04/20

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【英國疫情】約翰遜缺席5次緊急會議捱轟 官員急護航

英國首相約翰遜感染新冠肺炎後迅速康復，本周復工。不過，他面臨處理疫情失當的指控，被指在疫情爆發初期，缺席5次主要的緊急會議，其一原因是主持農曆新年慶祝活動。內閣事務大臣高文浩為約翰遜護航，怒斥指控「荒誕」（grotesque）。

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約翰遜（Boris Johnson）遭《星期日泰晤士報》狠批後，英國官員周日（19日）承認，約翰遜缺席5次緊急會議。這反映英國錯失一連串機會，在1月底及2月為疫情流行部署。領導應對疫情的高文浩（Michael Gove）批評，報道「離譜」（off beam）。

高文浩在《天空新聞》（Sky News）表示，政府就疫情召開了會議，有些會議由衛生大臣主持，有些由其他大臣主持，但總理做了所有重大決定；約翰遜缺席會議並不罕見，因這類會議大多由部長級閣員主持。

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高文浩稱：

沒有人能說首相沒有全心全意地與抗疫，他的領導地位很明確，有時很鼓舞人心的。

綜合英媒早前的報道，約翰遜在1月24日，為了主持唐寧街的農曆新年慶祝活動，缺席緊急會議；他又以私人理由及處理國內問題，如英國脫歐和改組內閣， 缺席其餘會議。約翰遜於3月2日首次參與疫情的緊急會議。

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