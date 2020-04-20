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【美國疫情】美媒：華府輕視疫情 年初仍讓大量口罩出口中國

環球社會熱點 12:39 2020/04/20

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【美國疫情】美媒：華府輕視疫情 年初仍讓大量口罩出口中國

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診數字增至76萬。《華盛頓郵報》報道指，美國醫療用品生產商受聯邦政府鼓勵下，在1月至2月將數以百萬美元計的口罩等醫療用品運到中國。報道指，此顯示美國總統特朗普（Donald Trump）未有及早意識疫情會全球大流行，並沒有為此做好準備。

《華郵》引用Public Citizen調查指，今年1至2月美國出口至中國的口罩及其他醫療用品總值，由去年同期的140萬美元，勁增至1,760萬美元（約1.37億港元）。另外，呼吸機及保護衣的定單增幅亦達三位數。

特朗普拒助各州測試 不滿州長自決復工

「解放」華盛頓 示威者：如有特朗普支持

報道指，在中國爆發疫情的早期，白宮內部尚未有危機感。不過，白宮國家安全官員在1月初已向內部官員疫情有演變成大流行的威脅，該時美國已開始出現確診病例，專家亦提醒需要確保有足夠的防疫用品供應。

然而，商務部長羅斯（Wilbur Ross）1月底時仍低估了疫情的影響，僅指疫情爆發可能會讓勞動力加快回流至北美，因企業會從受疫情影響的地方遷廠。

曾讚揚新加坡為抗疫典範 CNN改口：2大疏忽

白宮顧問斥中國播毒後 囤積防護裝備賺暴利

報道指，商務部在2月26日仍發表單張，教美國企業如何經如何通過北京的快速銷售程序，向中國及香港出售「關鍵醫療物資」（critical medical products）。此單張直至3月4日才撤回。

民主黨眾議員多格特（Lloyd Doggett）批評，特朗普政府多次忽視專家的建議，令口罩等防護物資短缺，繼而讓美國大量民眾死亡。

救市最少要5000億歐元 歐元區周四再議

哈佛：美國每日檢測50萬 才有效防第二波爆發

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