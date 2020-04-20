【疫市營商】麥當勞「黑椒漢堡」明日回歸　「曲奇忌廉批」全新登場

麥當勞繼續為廣大市民和上班族打氣，明日開始，配上特濃黑椒醬的「黑椒漢堡」系列將會再度歸來，「黑椒漢堡」系列繼續，更有「脆脆黑椒漢堡」更將滋味「Double up」。

【中小企教室】百分百擔保特惠貸款已接受申請 最高貸款額增至400萬港元（附登記教學）

深受歡迎的「黑椒漢堡」系列將於4月21日正式回歸，為食客送上經典滋味。軟嫩的牛肉餅經特別烹調後，配上特濃黑椒醬和爽脆洋蔥粒，讓大家再次細味「黑椒漢堡」的經典味道。同系列的「脆脆黑椒漢堡」更把脆辣滋味Double up ，以四塊牛肉餅加上惹味的特濃黑椒醬，配搭香脆粟米片、白芝士、車打芝士和洋蔥粒，完美融合多重口感。

▲ 黑椒漢堡

▲ 脆脆黑椒漢堡

除了「黑椒漢堡」系列外，今次麥當勞亦會推出全新 曲奇忌廉批 ，把圓形的OREO變為長方形的「曲奇忌廉批」。以 可可味脆皮與香滑濃厚的雲呢拿味曲奇餡料交錯，創出OREO的新食法。

▲ 曲奇忌廉批

以上新產品將於明日起於上午11時後供應，不過黑椒漢堡及脆脆黑椒漢堡之供應地點不包括海洋公園、沙田馬場及跑馬地馬場之麥當勞餐廳；而曲奇忌廉批之供應地點不包括沙田馬場及跑馬地馬場之麥當勞餐廳。

【疫市營商】HKTVmall夥傳統知名品牌銷售 新增誠品Sulwhasoo

【疫市營商】在家訓練廚藝 Daydaycook推出網上烹飪班連食材（附優惠碼）

責任編輯：葉泳珊

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l