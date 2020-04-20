再多五個感染群　新加坡成東南亞疫情最嚴重國家

新加坡周日新增596宗新冠肺炎確診病例，累計病例達6,588宗，超過第二多確診個案的印尼，成為病例最多的東南亞國家。周日新增的596宗新增病例來自五個感染群，當中包括一個員工宿舍及一家船廠。新加坡衛生部指，新增個案絕大部分與外勞相關，有566名工作准證持有者，另有30宗屬本地社區病例，其中25人是本地公民或永久居民，5人是工作證件持有者。衞生部又指出，新增的社區病例已開始減少，確診病例由前周平均每天37宗，減至過去一周的平均每天31宗。

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本地個案雖然已經減少，但外勞確診者的數目持續上升，由過往平均每天11宗，增至過去一周的平均每天21宗，當局目前已將18個外勞宿舍被列為隔離區。新加坡總理李顯龍周六表示，隱藏在社區中而未被驗出的個案令人擔心，形容未來數天是關鍵。截至周日，新加坡的確診人數已超越印尼的6,248宗以及菲律賓的6,087宗，成為東南亞確診人數最多的國家，主要是因為難以控制病毒於外勞宿舍散播。

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