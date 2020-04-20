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【空軍戰報】美股急彈沽空增至4年高 淡市押注反彈市快到頂

金融經濟 11:49 2020/04/20

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美股近日反彈升勢強勁，標普500指數及科技股納指上周先後隨道指進入技術牛市，即由熊市低位反彈逾兩成。投資界將全球經濟衰退及企業首季盈利大跌的憂慮暫擱一旁，聚焦美、歐各國紛開始逐步重啟經濟，以及新冠肺炎疫情疫苗研發取得主進展的消息上，惟淡友繼續逆市加碼急建淡倉。

<華爾街日報>財經分析機構S3 Partners的統計顯示，追縱標普500指數的交易所買賣基金SPDR（美：SPY），截至上周的累計淡倉總值急增至681億美元，為2016年1月聯儲局開始加息、收水以來新高，較今年初的417億美元高出逾五成。

按SPDR ETF現資產值約2638億美元計，淡倉總額已達ETF資產值逾四分一，反映淡倉「不信邪」，不認同美股可擺脫疫情重創經濟嚴重衰退的困擾，反而在經濟下半年急反彈預期下向好。

高盛籲沽蘋果 料跌近兩成

疫情打擊下，標普指數由今年2月19日高位，極迅陷入熊市，至3月23日低位反覆累瀉約34%，惟不足1個月內已由低位反彈28%，收復近六成跌市失地。

不單對沖基金等淡友炒家押注美股反彈無以為繼，高盛等大行對美股強反彈亦未信服。就在上周五，高盛將蘋果的投資評級下調至「沽售」（Sell），目標價下調至233美元，即較現價跌約18%。

港股情況又如何? 盡管恒指亦已由3月中低位反彈逾一成半，惟淡友反彈市中大致按兵不動，沽空成交佔港股大市成交的沽空比率，近日一直在12%至14%的相對低位徘徊，遠較3月中高達18%的比率為低。

撰文：劉德斌

香港股票 美股 經濟衰退 ETF 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 恒生指數 目標價 對沖基金

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恒生指數半日升39點　滙豐升1.5%貢獻大半升幅（不斷更新）

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