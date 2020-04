【美國疫情】特朗普拒助各州測試 不滿州長自決復工

▲ 美國新冠肺炎疫情嚴峻,但特朗普疑因不滿各州自決復工,指「測試是本地事務」,明言不應協助所有州份,要求各州自行解決。

美國的新冠肺炎疫情持續,美國擴大檢測範圍,確診數字不斷飆升。特朗普呼籲各州復工復產,但各州與特朗普出現分歧,堅持按各州疫情決定復工時間。紐約州長就檢測物資短缺求助,但特朗普疑因不滿各州自決復工,指「測試是本地事務」,表示不應協助所有州份,要求各州自行解決。

【美國疫情】「解放」華盛頓 示威者:如有特朗普支持

白宮顧問斥中國播毒後 囤積防護裝備賺暴利

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,特朗普周日(19日)於白宮記者會上表示,進行測試為各州政府的事務,不應將責任推給聯邦政府,聯邦政府亦不應對所有州份負責。

特朗普更語帶不滿地抱怨:

州長一方面希望完全控制各州開放權,但現在又希望聯邦政府來進行測試。

(The governors wanted to have total control over the opening of their states. But now they want to have us, the federal government, do the testing.)

【新加坡疫情】曾讚揚抗疫典範 CNN改口:2大疏忽

【英國疫情】英女王祝壽禮炮料取消 登基以來首次

特朗普又展示用於新冠病毒快速測試的採集棒,指美國已採購大量採集棒,並會引用國防生產法提高美國本地的產量。他又指,有企業與政府接近達成協議,預料屆時每月可生産1,000萬枝採集棒,其後更可增產至2,000萬。

特朗普更宣布,副總統彭斯(Mike Pence)會於周一(20日)致電美國各州州長,決定哪些州份可獲得測試工具。彭斯或會致電聯邦緊急事務管理局總部,商討新冠病毒檢測事宜及制定各州的檢測策略。

【美國疫情】多州掀解封示威 特朗普酒店外丟假屍袋

【美國疫情】哈佛:每日檢測50萬 才有效防第二波爆發

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析: http://bit.ly/2ZN5x1l