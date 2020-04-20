【美國疫情】特朗普拒助各州測試 不滿州長自決復工

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間12:00）
美國的新冠肺炎疫情持續，美國擴大檢測範圍，確診數字不斷飆升。特朗普呼籲各州復工復產，但各州與特朗普出現分歧，堅持按各州疫情決定復工時間。紐約州長就檢測物資短缺求助，但特朗普疑因不滿各州自決復工，指「測試是本地事務」，表示不應協助所有州份，要求各州自行解決。
美國有綫新聞網絡（CNN）報道，特朗普周日（19日）於白宮記者會上表示，進行測試為各州政府的事務，不應將責任推給聯邦政府，聯邦政府亦不應對所有州份負責。
特朗普更語帶不滿地抱怨：
州長一方面希望完全控制各州開放權，但現在又希望聯邦政府來進行測試。
（The governors wanted to have total control over the opening of their states. But now they want to have us, the federal government, do the testing.）
特朗普又展示用於新冠病毒快速測試的採集棒，指美國已採購大量採集棒，並會引用國防生產法提高美國本地的產量。他又指，有企業與政府接近達成協議，預料屆時每月可生産1,000萬枝採集棒，其後更可增產至2,000萬。
特朗普更宣布，副總統彭斯（Mike Pence）會於周一（20日）致電美國各州州長，決定哪些州份可獲得測試工具。彭斯或會致電聯邦緊急事務管理局總部，商討新冠病毒檢測事宜及制定各州的檢測策略。
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