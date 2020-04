【美國疫情】「解放」華盛頓 示威者：如有特朗普支持

▲ 當地時間周日,華盛頓有民眾上街抗議政府防疫的社交距離措施太嚴,並借總統特朗普之言,要「解放」華盛頓。(網上截圖)

新冠肺炎疫情全球大流行下,美國仍是重災區,至今確診人數達70萬,死亡人數突破4萬。隨著疫情數字漸見回落,美國總統特朗普急於開城,重振經濟,民眾比他更按奈不住。當地時間周日,華盛頓有民眾上街抗議政府防疫的社交距離措施太嚴,並借總統特朗普之言,要「解放」華盛頓。

周日在華盛頓奧林匹亞市,有約2500名示威者走上街頭,抗議華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)實施的防疫措施過於苛刻,包括居家令和禁止50人以上聚會,激發群眾不滿。

發起遊行的39歲的工程師Tyler Miller接受路透社訪問,以民眾必須與否作為是否關閉企業的衡量標準,這樣的汰弱留強,有違聯邦憲法保障的自由。

特朗普在上周五在網上發文,認為密歇根州、明尼蘇達州和弗吉尼亞市州的社交距離措施太嚴,支持「解放」(liberate)這些州分。遊行發起人Tyler Miller形容,其所為亦是「解放」華盛頓,又言特朗普的言論令他感安慰,

「彷彿是支持自己的後盾」

(It gives me comfort that he’s got my back.)

今次遊行中,大部分人都不理遊行發起人的勸告,均無戴口罩上街, Tyler Miller說道:

「毫無疑問,捍衛自由都會有風險;當年美國獨立戰爭也在天花瘟疫時進行,我們的祖先早就知悉這些風險了。」

(There is no question whatsoever the defense of liberty means risking all hazards. The American Revolution was fought at the height of the smallpox epidemic. Our founders were very aware of these sorts of risks.)

