【新加坡疫情】曾讚揚抗疫典範 CNN改口：2大疏忽

▲ 【新加坡疫情】增近600宗確診 CNN改口：2大疏忽

新冠肺炎病例在新加坡急增，成為東南亞之冠。新加坡再新增5個感染群組，確診感染人數大增近600宗，涉及數以百的外籍勞工。美國有線新聞網絡（CNN）曾評價新加坡為抗疫典範，很快便改口稱其犯了2個錯誤：輕視外勞群聚感染、低估疫情在未完全封鎖城市中的傳播速度。

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縱被CNN等西方傳媒視為抗疫模範，但自3月底起，新加坡確診病例急增，大部分與外勞相關。CNN指出，雖然新加坡已擴大病毒檢測，但偏偏計漏外勞宿舍；現在疫情爆發，政府才急急封鎖宿舍，要求所有外勞接受病毒檢測。

目前仍不清楚外勞感染是輸入個案抑或本地個案，但可以肯定的是，外勞宿舍人口密度高，外勞無法保持社交距離，容易傳播病毒，當局也難祭措施阻止病毒傳播。

此外，新加坡未效法其他國家封城，民眾如常生活成疫情爆發的關鍵。CNN報道，新加坡圍堵措施失敗，病毒傳播速度會比嚴格實施封城及社交距離的國家更快。即使新加坡初期已實施限制措施，但其經驗反映，過早鬆懈會適得其反。

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在周日（19日）596宗新增確診中，544名患者是外勞，僅25人是新加坡公民或永久性居民，全部為本地個案。當中，有68%與現有的感染群組有關，剩下的有待追查。

在社區中，新增病例數量已由前一周的平均每天37宗，下降至過去一周的平均31宗。惟在過去一周，社區內平均每天有22宗感染途徑未明的病例，較前一周平均每日18宗多。

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