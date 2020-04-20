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【iMoney港股分析】【油價21年低】油價隨時見單位數　哪4類股份不宜沾手？

股樓投資 12:22 2020/04/20

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油價繼續暴跌，紐約期油延續上周下跌20%跌勢，跌穿17美元，跌至1999年以來新低。油價下跌，雖有利中遠海能(01138)等航運股，卻同時對多個板塊。石油需求受累疫症，受恐慌性抛售。一日疫症未除，油價隨時見單位數，以下4類股份在目前環境下，實不宜沾手。

相關文章: 【iMoney港股分析】【油價18年低】油價終見1字頭　呢隻股隨時再升3成！

第一固然是石油股，「三桶油」之中，中海油 （00883） 上游業務最多，最受累油災，其次是中石油 （00857） 、中石化 （00386） 雖有一定下游業務緩衝，但油價下跌，其化工產品或失競爭力。

第二為油服股，油價大跌會使三大油公司減少資本開支，影響中石化油服(01033)和中海油服(02883)等油服股的盈利能力。

第三為燃氣股。油價便宜，天然氣的替代效應會相對褪色，燃氣股如中燃(00384)，潤燃(01193)和新奥能源 (02688)等，或面對用氣需求下跌。

最後為金融股，能源企業債務因低油價產生違約和壞帳風險，為金融市場帶來隱憂。滙豐(00005)和渣打(02888)可能首當其衝。

相關文章:【油價18年低】傳新加坡油企興隆集團財困　大債主滙豐再失守40元

撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 油服股 燃氣股 中國燃氣（00384） 中國石油（滬：601857） 紐約期油 經濟

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