【A股不可能跌幅】滬深300醫藥指數誤報暴跌17%　上交所：調查指數異常

▲ 上交所今早盤間多個指數報錯價，包括滬深醫藥300指數，滬深300指數及中證1000指數。

上交所今日早間多個指數疑似報錯價，滬深300醫藥指數下跌近17%，滬深300指數顯示跌2.47%，中證1000指數顯示漲6%。對於指數出現異常情況，上交所發布關於部分跨市場指數異常的公告稱，4月20日上午，中證1000、滬深300、全指醫藥等部分跨市場指數出現異常。目前上交所正會同指數編制機構中證指數公司就相關原因進行調查。

滬深300醫藥指數早間下跌近17%，但29隻指數成分股中均沒有跌超過2%。

事實上，A股設有10%漲跌停板機制，指數即日跌幅一成屬不可能跌幅。

滬深300指數顯示跌2.47%，但今早上證指數及深證指數均走高，且A股股市每日波幅上限為10%。根據彭博數據現時，至少有20隻ETF追蹤該指數，當中大部分在內地、香港、台灣、南韓等上市。

香港方面，追蹤滬深300指數的華夏滬深300 （03188） 今早股價未受事件影響，最新升0.4%，暫報42.75元，早上波幅介乎42.55元至42.75元。

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責任編輯：陳華