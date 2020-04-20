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【A股不可能跌幅】滬深300醫藥指數誤報暴跌17%　上交所：已於13時恢復正常

金融經濟 14:10 2020/04/20

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上交所今早盤間多個指數報錯價，包括滬深醫藥300指數，滬深300指數及中證1000指數。

上交所今日早間多個指數疑似報錯價，滬深300醫藥指數下跌近17%，滬深300指數顯示跌2.47%，中證1000指數顯示漲6%。上交所公布最新消息，指數實時行情顯示已於13時恢復正常。經排查，此次異常顯示是因周末跨市場指數計算系統升級所致，再次表示致歉。

上交所表示，4月20日上午部分跨市場指數出現行情異常顯示，經應急處置，指數實時行情顯示已於13時恢復正常（相關指數的最高值、最低值等靜態指標將在收市後予以補正） 。

上交所續指，將對安全運行機制進行全面深入核查，嚴守交易安全運行底線，完善有關規則制度和應急處理機制，切實維護市場安全穩定運行，保護投資者合法權益。

滬深300醫藥指數早間下跌近17%，但29隻指數成分股中均沒有跌超過2%。

事實上，A股設有10%漲跌停板機制，指數即日跌幅一成屬不可能跌幅。

滬深300指數顯示跌2.47%，但今早上證指數及深證指數均走高，且A股股市每日波幅上限為10%。根據彭博數據現時，至少有20隻ETF追蹤該指數，當中大部分在內地、香港、台灣、南韓等上市。

香港方面，追蹤滬深300指數的華夏滬深300 （03188） 今早股價未受事件影響，最新升0.4%，暫報42.75元，早上波幅介乎42.55元至42.75元。

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責任編輯：陳華

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