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【ATM】ATM先跌後回穩　阿里巴巴逆市軟美團再企100

金融經濟 10:58 2020/04/20

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【ATM】ATM先跌後回穩　阿里巴巴逆市軟美團再企100

ATM 3股先跌後回順，阿里巴巴 （09988） 今早曾挫逾1%，低見203.4元，最新跌幅收窄至0.2%，報207元；騰訊 （00700） 早段低見406.6元，最新跌0.1%，報409.2元；美團 （03690） 低見99元後回升，最新報100.5元升0.5%，重上100元水平。

消息面方面，阿里巴巴旗下天貓淘寶總裁蔣凡因捲入網紅張大奕的緋聞中，被推上輿論的風口浪尖。蔣凡在阿里巴巴全體員工的內部討論網絡（簡稱阿里內網）向公司和同事道歉，並請求公司對他本人展開調查。

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至於美團與廣東省餐飲服務行業協會達成和解，美團將不再要求獨家限制，並會加大廣東餐飲商戶的返佣比例，對廣東地區優質餐飲商戶加大返佣比例3%至6%，擴大覆蓋範圍，返佣時間至少延長2個月。

【美團罵戰】美團與廣東餐飲協會和解 取消獨家限制加大返佣

【ATM】阿里巴巴騰訊美團　升勢有餘未盡？

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責任編輯︰梁浩碩

 

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 天貓 淘寶 騰訊 阿里巴巴

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