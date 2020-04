▲ 白宮顧問斥中國播毒後 囤積防護裝備賺暴利

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎) 疫情持續,美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)斥責中國在疫情期間做了多件事,令全球大批民眾因感染新冠肺炎而死亡。納瓦羅又指,中國在疫情期間囤積防護裝備,趁機牟取暴利。

納瓦羅周日接受霍士新聞(Fox News)訪問時指,稱中國在疫情期間做了多項行為,而這些行為令大批民眾喪命。

納瓦羅稱:

「首先,病毒是在中國產生;第二,中國在世界衛生組織的包庇下,隱瞞病毒資料;第三,中國囤積已個人防護裝備,於現在牟取暴利。」

(First of all, the virus was spawned in China. Second of all, they hid the virus behind the shield of the World Health Organization. The third thing they did was basically hoard personal protective equipment and now they’re profiteering from it.)

納瓦羅又指,更重要的是,在疫情最關鍵的6周,中國利用其在世衛的影響力,向全球隱瞞疫情。他認為,這段時間本來可阻止武漢疫情爆發,但500萬中國人反而離開武漢,在全球播毒。

納瓦羅續表示,與此同時,中國在該6周由個人防護裝備(PPE)的淨出口國,變成淨入口國。他指,中國幾乎把全球所有PPE收下,當中很多是美國基於人道理由與中國分享的,但這令紐約、米蘭等地有需要時,卻沒有足夠裝備可用。

另外,霍士新聞早前報道指,新型冠狀病毒是由武漢實驗室洩漏,有實驗人員受感染後前往濕貨市場,令病毒繼續傳播。

納瓦羅表示,現時所知的是「零號病人」與該實驗室相隔不遠,又指如果不是由武漢實驗室洩漏,中方有責任提出證據證明。

