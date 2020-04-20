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【Zoom安全疑雲】港大改用Microsoft Teams　學生組織發起罷Zoom抗議

科技 10:57 2020/04/20

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線上會議軟件Zoom的隱私政策及安全問題一直備受爭議，本港近日陸續有學生組織發起不合作行動，呼籲杯葛Zoom；港大則表示改用另一微軟旗下線上會議軟件Microsoft Teams。

本地不少中小學校、大專院校自農曆年開始停課後，一直改用線上會議軟件Zoom教學，惟Zoom的隱私政策及安全問題一直備受爭議，更遭部份國家企業下令禁用。本港近日陸續有學生組織發起不合作行動，呼籲杯葛Zoom；港大則表示改用另一微軟旗下線上會議軟件Microsoft Teams。

由於免費易用，在家工作及學習的用戶對Zoom的需求於疫情期間大增。不過日前就有美國網絡安全專家發現，有超過50萬個Zoom帳號被黑客入侵，帳號資料更在暗網（Dark Web）中以賤價出售；以及過往多項私隱安全疑雲如竊聽用戶會議紀錄、將客戶個人數據給予Facebook、LinkedIn用戶個人資料被洩漏等。

香港大學學生會日前表示，校方公布採用微軟Microsoft Teams，為Zoom以外第二個視像會議軟件。師生加入Microsoft Teams視像會議時，可毋須登入，只須直接點擊連結。

另據香港《南華早報》報道，有匿名中學校長表示,，已要求IT團隊增強保安，對轉用其他替代方案持開放態度；香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，就學校教育用途而言，只要增強了安全功能，也可繼續使用ZOOM。

>>>【在家工作】Zoom以外的選擇　Home Office會議取代軟件大集合

>>>【Home Office】Skype重推「Meet Now」對抗Zoom　毋需安裝免費開會

此外，「中學生罷課籌備平台」日前亦呼籲學生採取不合作運動，在Zoom課堂時拒絕開啟視像功能、使用分享屏幕方式展示反對Zoom的圖片，以及將頭像換成反對Zoom的圖片。

雖然Zoom表示由4月5日開始推出優化功能，要求參與會議人員必須透過密碼進入會議，但公眾始終對其安全漏洞感擔憂。如英國國防部日前也因為擔心黑客入侵，禁止部門員工使用 Zoom。而科技強人Elon Musk的太空計劃公司SpaceX早前亦有發出通知，明言因為Zoom有嚴重私隱及安全問題，禁止員工使用。

>>>向Zoom下戰書　金融業協作平台Symphony將推視像會議功能

責任編輯：張寶燕

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