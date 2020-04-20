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列入被炒名單 給打工仔的 5個建議

環球政經 10:50 2020/04/20

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外國職場網媒 《The Balance Careers》一篇有關如何保住工作的文章，對象是已經被列入被炒名單的打工仔，提出五大建議。不過，先「戴定」頭盔，打工仔要採取以下行動前，前設是你和老闆的關係「仲有計傾」，以及公司未要倒閉。

1 跟老闆多一點溝通：如果上司不是「惡魔」，你還跟他／她關係不算太差，不如嘗試跟對方溝通一下，說說自己的工表現，看看有什麼可以改善，以盡最後努力，即使不成，最後關頭也留個好印象給對方；但提醒一點，如果下屬快要被炒，做阿頭的通常會避免接觸這位同事。換言之上司不肯跟你對話，可能反映被炒已無可挽回。

2 轉去「給看重」的組別：如果發現上司忙於另一組的事，跟你接觸少了，甚至沒有眼神接觸，這表示上司的焦點已不在你身上／你的組別上，這個時候可能是轉組的時候，當然要轉去給看重的組別。

3 加入或接近「核心」項目：轉去另一組可能不是易事，那麼退而求其次，加入公司核心項目或接近核心項目的工作小組，這樣遠離被炒的機會遠一點。

4 讓老闆知道你在做什麼：默默耕耘故之好，但也要讓老闆知道你的努力，不妨跟老闆有適當的交流，這也許是政治，但如果你不告訴老闆你在做什麼，可能有其他人會來「搶功」，把你的努力成果據為己有。

5主動「求炒」：走是最後一着，當一切已做，仍無法改變事實，打工仔不妨考慮跟上司表明心意，好讓大家和平分手。文章所講是美國情況，若遭解僱付合失業人士資格，可領救濟。而按香港法例，打工仔遭解僱有賠償，自己辭職當然什麼也沒有。提醒一點，「求炒」同時，打工仔快重新整理自己的求職履歷表，在Linkedin聯絡番舊同事、舊上司。

 

 

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