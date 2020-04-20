【新股IPO】中國文旅已遞上市申請　中國奧園持股28%

▲ 中國奧園持股的中國文旅集團向聯交所遞上市申請。

中國奧園 （03883）持股28%的中國文化旅遊中國文化旅遊物業開發商中國文旅集團已遞交香港上市申請，國泰君安國際為其獨家保薦人。由於新冠肺炎疫情爆發，中國文旅表示，公司大部分業務於2月暫停，料首季來自文化旅遊業務的收入會按年減少，度假物業銷售受影響不大，相信疫情不對業務構成長期影響。

據初步資料披露，中國文旅旗下有2大業務板塊，分別為銷售度假物業及文化旅遊業務，去年收入佔比分別為80.7%及19.3%。公司去年總收入為7.4億元（人民幣，下同），按年增長1.2倍；股東應佔溢利為1.04億元，按年增加43.8%。

中國文旅稱，疫情並無對公司業務產生重大不利影響，且公司就經營取得原材料及充足勞動力方面並無任何重大困難。另外，旗下度假物業發展項目及工程已在2月底後陸續恢復，2月前暫時關閉銷售辦事處，屬暫時性，不會對該今財年的度假物業銷售造成重大影響。

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責任編輯：陳華