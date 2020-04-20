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【油價走勢】原油ETF跌幅大不同　3175全日跌逾7%、3097跌不足2%

金融經濟 16:16 2020/04/20

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油價再見近18年低位，兩家香港掛牌的原油ETF走勢不同。

原油價格再度大波動，紐油期油（WTI）油價亞洲早市時段曾失守15美元，較前一交易日再跌逾一成，香港上市的期油ETF －F三星原油期  （03175）  及FGX原油  （03097） 早市分別跌 6.7%和1%，齊創掛牌後新低。

兩家ETF全日走勢維持大幅差距，3175全日大跌7.4%，報3.87元，成交達19.4億元；3097 全日只跌1.98%，成交約1000萬元。

【油價走勢】紐約期油續挫逾兩成失15美元　憂供應過剩儲油設施達極限

【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

由於3175和3097都是以投資原油期貨複製油價表現，每月均須轉倉保持倉位，隨油價大幅波動，不同月份的期油價格價差較以往明顯，令投資界關注原油期貨「正價差」對兩大ETF表現跑輸的情況。

至香港時間周一上午9時35分，紐約期油5月份合約報15.75美元，6月份期油合約報價為23.61美元，而7月報價達28.62美元，都呈現「正價差」水平，令ETF 或其他期油投資者轉倉時出現「低賣高買」的情況。

不過，值得注意是3175和3097轉倉方式不盡相同，令兩者受「正價差」的影響程度都有所不同。

詳細可見：【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？

 

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編輯：麥德銘

FGX原油（03097） Ｆ三星原油期（03175） ETF 紐約期油

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【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
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