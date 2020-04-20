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【油價走勢】油價不止平過水！　生產商貼錢賣油恐現負油價

金融經濟 11:48 2020/04/20

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原油不斷增加使存儲空間變得相當緊絀，輸油管道也充滿油，生產商或需貼錢賣油，負油價恐現！

國際油價再急瀉，憂慮原油需求供應過剩，紐油期油亞洲時段曾失守15美元，跌逾兩成，創1999年後最低。一些地區的現貨油價最近跌至個位數，市場開始憂慮負油價出現。

紐約期油今早急挫，5月合約一度大跌20.8%，低14.47美元，創1999年後最低，最新造15.45美元，插15%。《彭博》報道，德克薩斯州的買家最近出價低至每桶2美元，美國生產商有可能需要倒貼予買家，務求將原油現貨脫手。

美國原油庫存急增  儲油空間

根據美國能源情報署（Energy Information Administration）的數據，截至4月10日的一周，美國原油庫存激增1,920萬桶，增幅創下紀錄。汽油庫存增加490萬桶，至創紀錄的2.622億桶，煉油活動則觸及2008年9月以來的最低水平。 原油不斷增加使存儲空間變得相當緊絀，輸油管道也充滿油。

高盛（Goldman Sachs）大宗商品研究主管Jeffrey Currie表示，在難以獲得油輪存儲空間的地區，生產商可能需要採取極端措施來擺脫過剩原油。 外電報道，一家大宗商品交易公司最近對懷俄明瀝青酸原油的出價甚至低於0美元。

交易員開始評估負油價

目前並非只有實物石油交易商為可能出現的負定價做準備，能源衍生品交易員也開始評估「負油價」的情況。 《華爾街日報》引述INTL FCStone能源交易聯席主管Mark Benigno指，從未見過石油衍生品交易價低於零的情況，但已於數周前開始評估負油價。

他指出，「這是我們必須考慮的事情。期權的設置結構意味著其價值可能跌至零，這能限制的潛在虧損。當期權的價值跌至負數時，情況就變得完全不同了。」

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編輯：吳敏芳

期權 商品 紐約期油 德克薩斯 美國 石油

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