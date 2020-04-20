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【iMoney環球政經】最新失業率4.2%　 創9年來新高

環球政經 09:40 2020/04/20

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統計處剛公布首季失業率為4.2%，是2010年以來最高。就業不足率約為2.1%, 接近10來最高位。其中失業率及就不足率行業均顯著上升，包括建造業、零售、運輸、教育等。當中餐飲服務的失業率及就業不足率升至8.6%及5.4%;跟消費及旅遊業目關的如零售、住宿及膳食行業合計失業率升至6.8%。是自2009年金融危機以來最高, 就業不足率則為3.9%，是2003年沙士最高。

財政司司長陳茂波昨在網誌表示，自去年6月至今年2月的8個月內，香港失業率由2.8%攀升至3.7%，上升近一個百分點。彭博亞洲經濟團隊預測本港最新失業率將升至4%，將會創9年來新高，其中消費及旅遊業颷升至6.5%或以上。政府將在今年度招聘1萬名公務員，以填補退休及新開職位，此外亦會招聘5000名短期實習生，比去年多3000人。

 

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撰文 : 高富健

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