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【新股IPO】華為服務供應商伊登軟件通過上市聆訊　自揭受美國禁令間接拖累

金融經濟 10:18 2020/04/20

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據聯交所顯示，伊登軟件於昨日通過上市聆訊。

據聯交所顯示，內地綜合IT解決方案及雲服務提供商「伊登軟件」於昨日（4月19日）通過上市聆訊，信達國際為獨家保薦人。伊登軟件主要業務包括，IT基礎設施服務、IT實施及支持服務、雲服務三大板塊，公司會以營銷、線上銷售平台、行業展會及潛在客戶邀請投標或報價，物色商機及潛在客戶。

截至去年底，公司純利按年跌10.5%至2455萬元（人民幣，下同）；收入按年增29.4%至7.9億元。

去年5月，美國向所有企業實施美國原產或出口產品實施限制，公司因而被禁止向集團最大客戶採購IT產品及軟件，公司預計今年全年收入來自該客戶減幅將超過60%。

據內地傳媒報道，華為是伊登軟件最大客戶。

據招股書顯示，伊登軟件擬將此次上市集資用於擴大公司辦事處及增強服務實力把我中國各地區商機；增強及發展研發和IT服務實力以進一步擴展雲服務；用作備存履約保證金的資金；用於加強營銷力度及提升品牌知名度；以及用作營運資金及作公司一般用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

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責任編輯：謝卓榮

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