  • 26°C
香港時間 : 2020420日 (一) 10:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【iMoney港股分析】【5G時代】本地電訊股必買　有一隻周息率達7厘

股樓投資 10:35 2020/04/20

分享：

香港5G本月起開始商用，本地電訊股受惠5G股務升級，用戶數據服務加價，帶動每用戶平均收入上升，加上派息普遍慷慨，屬一個攻守兼備的板塊。投得5G頻譜的四家電訊商包括中國移動(00941)旗下的中移動香港，香港電訊(06823)，數碼通(00315)與和電香港(00215)。不計中移動，其餘3隻本地電訊股加入5G概念後，各具賣點。

相關文章:【iMoney迎5G時代】5G跟4G手機有什麼不同?

其中一間投得最多5G頻譜的香港電訊，集團業務本地電話、本地數據及寬頻、國際電訊、流動通訊、企業方案等其他電訊服務，旗下品牌包括CSL、1010及網上行等。由於香港電訊屬商業信託，所以必定派息!隨着本月5G開始啟動，料成集團一股新動力。5G月費較4G高，香港電訊本身客戶數目已坐擁優勢，相信可全面把握5G機遇。香港電訊去年每股派息上升1%至0.7元，目前周息率達5.9厘。

相關文章:【iMoney迎5G時代】數碼通年中推5G 料手遊、煲劇族成首批用家

數碼通是香港眾多電訊商中，唯一使用愛立信(Ericsson) 5G 網絡技術。該股由3月低位反彈，近期重見5元。瑞信因其估值吸引，評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價5.9元。該股最新周息率高達7.1厘!

相關文章:【iMoney港股分析】【內地GDP首跌】5G投資勢加碼　兩隻股隨時跑出

和電香港是本港首間公布5G服務的營運商。客戶人數方面，和記電訊截至去年底港澳客戶總數約為370萬名，按年增加12%。雖然現時未有為5G首年客戶比例設目標，但相信隨着網絡覆蓋增加，會加速客戶轉用5G的數量，保守估計今年5G客戶數量有不俗的增長。和電香港目前周息率雖低於另外兩股，亦高見5厘。

撰文 : 李尚毅

和記電訊香港（00215） 數碼通（00315） 香港電訊－SS（06823） 5G股 經濟

上一篇文章

列入被炒名單 給打工仔的 5個建議

下一篇文章

香港今公布首季失業率　料9年來新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有盈退休】曾智華：衝動移民十九後悔
【有盈退休】曾智華：衝動移民十九後悔
【疫境樓市】父母資助首期　20歲大學生上車做業主
【疫境樓市】父母資助首期　20歲大學生上車做業主
【iMoney論樓】樓按Plan勿亂揀　揀錯好蝕底
【iMoney論樓】樓按Plan勿亂揀　揀錯好蝕底
【星級理財】病過跌過蝕過 「大小姐」林淑敏富足之道
【星級理財】病過跌過蝕過 「大小姐」林淑敏富足之道
【iMoney熱話】財叔撰文回應網友：自住樓莫等跌　性格決定命運
【iMoney熱話】財叔撰文回應網友：自住樓莫等跌　性格決定命運
【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼
【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼