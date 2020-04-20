【iMoney港股分析】【5G時代】本地電訊股必買　有一隻周息率達7厘

香港5G本月起開始商用，本地電訊股受惠5G股務升級，用戶數據服務加價，帶動每用戶平均收入上升，加上派息普遍慷慨，屬一個攻守兼備的板塊。投得5G頻譜的四家電訊商包括中國移動(00941)旗下的中移動香港，香港電訊(06823)，數碼通(00315)與和電香港(00215)。不計中移動，其餘3隻本地電訊股加入5G概念後，各具賣點。

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其中一間投得最多5G頻譜的香港電訊，集團業務本地電話、本地數據及寬頻、國際電訊、流動通訊、企業方案等其他電訊服務，旗下品牌包括CSL、1010及網上行等。由於香港電訊屬商業信託，所以必定派息!隨着本月5G開始啟動，料成集團一股新動力。5G月費較4G高，香港電訊本身客戶數目已坐擁優勢，相信可全面把握5G機遇。香港電訊去年每股派息上升1%至0.7元，目前周息率達5.9厘。

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數碼通是香港眾多電訊商中，唯一使用愛立信(Ericsson) 5G 網絡技術。該股由3月低位反彈，近期重見5元。瑞信因其估值吸引，評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價5.9元。該股最新周息率高達7.1厘!

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和電香港是本港首間公布5G服務的營運商。客戶人數方面，和記電訊截至去年底港澳客戶總數約為370萬名，按年增加12%。雖然現時未有為5G首年客戶比例設目標，但相信隨着網絡覆蓋增加，會加速客戶轉用5G的數量，保守估計今年5G客戶數量有不俗的增長。和電香港目前周息率雖低於另外兩股，亦高見5厘。