  • 29°C
香港時間 : 2020420日 (一) 17:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

香港失業率逾9年高　恒指黑期跌百點（不斷更新）

金融經濟 16:36 2020/04/20

分享：

美國總統特朗普公布復工三部曲指引，加上治療新冠肺炎的新藥臨床測試結果佳，美股上周五造好，道指收報24242點，升704點或3%。港股欠缺方向，恒生指數高開123點，開報24503點，其後升幅收窄，曾轉跌最多154點，惟在滙豐 （00005） 撐市下回升，午後表現偏軟，港股最終倒跌49點，收報24330點，成交898億元，不足1000億元。

【A股不可能跌幅】滬深300醫藥指數誤報暴跌17%　上交所：調查指數異常

【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品

中信証券︰A股「底部拐點」已確認 關注基建、科技龍頭及內需股

【16：33】香港失業率升至4.2%，升0.5個百分點，為逾9年最高水平。恒指黑期跌約110點，報24242點；道指期貨跌225點，報23934點。

香港失業率升至4.2%創逾9年高　消費及旅遊失業率升至6.8%

【16：30】即月期指收報24280點，跌76點或0.3%。

【16：10】恒生指數收報24330點，跌49點，成交898億元。

【16：00】恒生指數U盤前報24364點，跌15點。

【15：36】港股尾市跌約40點，恒指報24334點，跌45點。

【15：26】平安好醫生 （01833） 愈升愈有，最新升逾8%，破頂高見104.2元。

【15：22】美股期貨指數跌幅擴大，道指期貨報23956點，跌203點。

【15：18】港鐵 （00066） 跌幅擴大至近3%，低見41.85元。

【15：14】香港今日暫時0新增確診新冠肺炎個案，惟大市偏軟跌約50點。

【15：10】內地股市上升，上證升0.5%，報2852點；深證升0.9%，報10621點；創業板指升1.1%，報2043點。

【14：46】平安好醫生 （01833） 升幅擴大至6%，重上「紅底」，破頂高見102元。阿里健康 （00241） 則升近3%。

【14：30】美團 （03690） 升幅擴大至近2%，高見102元；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.2%。

【13：55】滙豐 （00005） 升幅午後收窄至1%，回落至40元水平爭持。

【滙豐不派息】張華峰冀大股東不再沉默　梁振英建議有點民粹

【13：49】五龍系造好，五龍動力 （00378） 升34.5%，高見0.035元；五龍電動車 （00729） 升7%，高見0.145元。五龍電動車與五龍動力公布，百慕達法院通知五龍電動車之百慕達法律顧問，Sino Power已進一步單方面申請將聯席臨時清盤人的權力擴大，以撤銷五龍電動車董事會權力，五龍電動車已成立特別委員會負責有關所需行動。

【13：40】大市轉跌，惟跌幅不大，港股最新跌約10點，續於24400點水平。

【13：34】金山軟件 （03888） 造好升半成，股價高見28元。金山軟件公布有關建議分拆金山雲於美國上市，已於上周五（17日）向美國證交會公開提交金山雲發售股份的註冊聲明，預期金山雲美國存託股票將於納斯達克上市。

【13：04】港股午後初段升幅收窄至不足10點，於24400點水平以下。

【12：00】恒生指數半日升39點，中午收報24419點。國指中午收報9865點，升50點。主板成交494億元。

滙豐 （00005） 半日升1.5%，中午收報40.1元，個股貢獻大市30點。

【11：42】港股中午收市前升勢回順，大市升不足50點，於24400點水平。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.3%；深證升0.6%；創業板指升近1%。

【11：28】ATM 3股先跌後回穩，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%；騰訊 （00700） 微升不足0.1%；美團 （03690） 升1.1%，升至101元水平。

【ATM】ATM先跌後回穩　阿里巴巴逆市軟美團再企100

【ATM】阿里巴巴騰訊美團　升勢有餘未盡？

【11：20】除本港地產股外，領展 （00823） 逆市跌1.4%；港鐵 （00066） 跌2.3%。

【11：17】大市升幅再次擴大至近100點，最新升88點。

【11：14】國壽 （02628） 股價造好，升逾3%，高見16.6元。平保 （02318） 升0.8%；財險 （02328） 升0.5%；太保 （02601） 升1.8%。

【11：06】三桶油倒升，中石油 （00857） 升1.5%；中海油 （00883） 升1.4%；中石化 （00386） 升2.3%。紐約期油今早曾挫兩成穿15美元水平，最新報15.59美元，跌14.7%。

【11：01】F三星原油期 （03175）  跌逾6%，破底低見3.85元。不過，投資者趁低撈貨，於F三星原油期3.85元價位出現「千人操」買盤，博撈底反彈。

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈

【10：59】滙豐 （00005） 升勢略為回順，最新升1.9%，報40.25元。

【10：11】網上醫療股回升，平安好醫生 （01833） 升3.1%，高見99.6元再試「紅底」水平；阿里健康 （00241） 升1.8%。

【10：02】滙豐 （00005） 升幅擴大至2.4%，高見40.45元，帶領恒指回升。恒指升約20點，試24400點水平。

早前曾稱擬控告滙豐的「滙豐小股東權益大聯盟」，發起人之一的呂宇健昨日表示，諮詢律師後認為法理上理由較薄弱，敗訴機率較高。

【09：58】新股香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （08620）  今日首日掛牌，股價高開四成，惟早段升勢回順z，最新升2%。

【新股IPO】亞洲速運今首日掛牌　股價高開4成後回順

【09：58】港股曾跌約150點，其後跌幅收窄，恒指跌約5點，報24375點。

【09：43】南航 （01055） 升2.6%；東航 （00670） 升2.3%；國航 （00753） 升1.9%。據外電報道，內地三大中資航空正商討是否收購陷入財困的維珍澳洲航空，以避免其「災難性」倒閉。

【航空告急】維珍澳洲航空陷財政危機　傳三大中資航空擬洽談收購

【09：40】鐵塔 （00788） 逆市升1.7%。鐵塔上周五收市後公布首季主要營運數據，營業收入按年增長4.2%至196.9億元人民幣，息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增長6.9%至145.3億元人民幣，純利按年增長13%至14.52億元人民幣。

中國鐵塔首季多賺13% 收入增長4.2%

【09：36】港股早段倒跌近百點，恒生指數最新報24286點，跌93點。

【09：35】地產股向下，恒地 （00012） 跌1.1%；新地 （00016） 跌2.5%；新世界 （00017） 跌0.7%；信置 （00083） 跌0.6%；長實 （01113） 跌1.1%。

【09：33】人行下調一年期貸款市場報價利率（LPR）至3.85%，此前為4.05%；五年期貸款市場報價利率（LPR）則下調至4.65%，此前為4.75%。

【09：30】F三星原油期 （03175） 跌6.2%，破底低見3.85元。

【09：30】美團 （03690） 最新與廣東省餐飲服務行業協會達成和解，美團將不再要求獨家限制，並會加大廣東餐飲商戶的返佣比例，美團升近1%。另外2隻ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌1.5%；騰訊 （00700） 跌0.2%。

【美團罵戰】美團與廣東餐飲協會和解 取消獨家限制加大返佣

【09：28】內地3大股指高開，上證升近0.1%，深證升0.2%，創業板指升0.4%。

【09：27】紐約期油續挫兩成，三桶油向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌1.1%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【油價走勢】紐約期油續挫逾兩成失15美元　憂供應過剩儲油設施達極限

【09：26】國美 （00493） 高開32.9%，開報0.97元。國美零售與拼多多（美：PDD）訂立達2億美元（約15.6億港元）的3年期5厘息率可換股債券認購協議。

國美零售向拼多多發可換股債券籌逾15億元　每股溢價66%

【09：21】恒生指數高開123點，開報24503點。滙豐 （00005） 高開1.8%，開報40.2元，重上40元水平。

【09：15】人民幣中間價報7.0657，上調61點子。

【09：14】即月期指開報24300點，跌56點或0.2%。

【08：49】恒指黑期升幅擴大至約150點，報24502點；道指期貨跌幅收窄，道指期貨報24137點，跌22點。

【08：46】日經225指數跌202點或1%，報19695點；南韓KOSPI指數跌不足0.1%，報1914點。

【08：26】恒指黑期升約30點，報24384點；美股期貨向下，道指期貨跌139點，報24020點。

【08：24】滙豐 （00005） ADR折合報40.24元，升1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報405.77元，跌0.9%。

【08：14】油價未止跌，紐約原油期貨今早於亞洲時段跌逾7%，低見16.93美元。

【油價走勢】紐約期油續挫7%失17美元　憂供應過剩儲油設施達極限

【07：00】道指上周五收報24242點，升704點或3%；標指收報2874點，升75點或2.7%；納指收報8650點，升117點或1.4%。

港股ADR收報24361點，跌18點或0.08%。恒指夜期收報24276點，跌80點或0.3%。

道指上周五升704點港股ADR跌18點　紐約期油跌8.1%

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 金山軟件（03888） 港鐵公司（00066） 領展房產基金（00823） 中國太保（02601） 中國財險（02328） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 阿里健康（00241） 平安好醫生（01833）

上一篇文章

【新加坡疫情】香港首錄零確診　新加坡激增1426宗單日首度破千

下一篇文章

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【原油ETF】紐約期油合約正價差近4成 原油ETF撈底風險高？
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈
【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查
【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊
【定期存款】5行鬥減港元定存息 無懼虛擬銀行連環出擊