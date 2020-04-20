道指期貨跌約20點　恒指黑期升約150點（不斷更新）

美國總統特朗普公布復工三部曲指引，加上治療新冠肺炎的新藥臨床測試結果佳，美股上周五造好，道指收報24242點，升704點或3%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開18點，開報24361點。

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【08：49】恒指黑期升幅擴大至約150點，報24502點；道指期貨跌幅收窄，道指期貨報24137點，跌22點。

【08：46】日經225指數跌202點或1%，報19695點；南韓KOSPI指數跌不足0.1%，報1914點。

【08：26】恒指黑期升約30點，報24384點；美股期貨向下，道指期貨跌139點，報24020點。

【08：24】滙豐 （00005） ADR折合報40.24元，升1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報405.77元，跌0.9%。

【08：14】油價未止跌，紐約原油期貨今早於亞洲時段跌逾7%，低見16.93美元。

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【07：00】道指上周五收報24242點，升704點或3%；標指收報2874點，升75點或2.7%；納指收報8650點，升117點或1.4%。

港股ADR收報24361點，跌18點或0.08%。恒指夜期收報24276點，跌80點或0.3%。

道指上周五升704點港股ADR跌18點 紐約期油跌8.1%

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責任編輯︰梁浩碩