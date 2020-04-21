油價崩潰跌至-40美元　夜期收市跌197點（不斷更新）

香港失業率升至4.2%創逾9年高，惠譽此際又降香港評級，兼夾國際油價暴瀉，紐約期油單日急插約四成，令美股開市即時回吐，道指挫483點，連帶恒生指數夜期及黑期走勢亦齊齊疲弱，並失守黃金比率低位反彈計0.382倍的24200點技術水平，後市宜觀望。

【03：00】夜期尾市急挫，收報24083點，跌197點，低水247點。

【02：46】道指跌427點，報23815點。納指微跌0.4%。夜期跌134點，低水184點，黑期跌217點，報24137點。

【02：30】油價跌至-40美元。

【02：29】油價跌至-35美元。

【02：23】油價跌至-10美元。

【02：18】油價跌至-6美元。

【02：05】油價低見0.01美元。

【01：43】油價瘋狂大跌，最多跌94%，低見1美元水平。夜期60點，低水110點。科網股維持強勢，阿里巴巴美股升3%，拼多多升14%。

【23：45】美股跌幅大收窄，道指跌幅收窄至約150點，納指更倒升，恒指夜期升幅則略為擴大，報24320點，升40點，低水10點。

【23：36】納指及夜期齊倒升，納指倒升0.2%，恒指夜期升13點，報24293點。道指跌幅亦收窄至184點。阿里巴巴美股升近3%、滙豐英國股價揚約0.9%。

【22：25】兩中概股在美創新高，動漫視頻網站B站升4%，拼多多更升1成。阿里巴巴（BABA）亦升2.5%。

國美零售溢價向拼多多發可換股債券 股價飈逾兩成

【21：30】恒指夜期報24122點，跌158點，低水208點。

惠譽降香港評級至AA- 7個月兩度削港評級

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【20：12】油價低見11.04美元，跌40%。下月油價期貨仍報22.07美元，單日僅跌12%。

【20：04】紐約期油低見11.2美元，單日大跌38%。

【19：39】惠譽下調香港評級至AA-

【19：30】中移動首季僅少賺0.8%，大致符預期。

【中移動業績】中移動首季少賺0.8%至235億元人幣 符預期

【19：26】道指期貨急瀉，跌440點，報23719點，納指期貨亦跌1%，油價跌29.1%，報12.95美元。恒指夜期跌154點，報24126點，低水204點，成交4365張。恒指黑期跌246點，報24110點。

【18：20】恒指夜期報24232點，跌48點，低水98點。

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【16：33】香港失業率升至4.2%，升0.5個百分點，為逾9年最高水平。恒指黑期跌約110點，報24242點；道指期貨跌225點，報23934點。

香港失業率升至4.2%創逾9年高 消費及旅遊失業率升至6.8%

美國總統特朗普公布復工三部曲指引，加上治療新冠肺炎的新藥臨床測試結果佳，美股上周五造好，道指收報24242點，升704點或3%。港股欠缺方向，恒生指數高開123點，開報24503點，其後升幅收窄，曾轉跌最多154點，惟在滙豐 （00005） 撐市下回升，午後表現偏軟，港股最終倒跌49點，收報24330點，成交898億元，不足1000億元。

【16：30】即月期指收報24280點，跌76點或0.3%。

【16：10】恒生指數收報24330點，跌49點，成交898億元。

【16：00】恒生指數U盤前報24364點，跌15點。

【15：36】港股尾市跌約40點，恒指報24334點，跌45點。

【15：26】平安好醫生 （01833） 愈升愈有，最新升逾8%，破頂高見104.2元。

【15：22】美股期貨指數跌幅擴大，道指期貨報23956點，跌203點。

【15：18】港鐵 （00066） 跌幅擴大至近3%，低見41.85元。

【15：14】香港今日暫時0新增確診新冠肺炎個案，惟大市偏軟跌約50點。

【15：10】內地股市上升，上證升0.5%，報2852點；深證升0.9%，報10621點；創業板指升1.1%，報2043點。

【14：46】平安好醫生 （01833） 升幅擴大至6%，重上「紅底」，破頂高見102元。阿里健康 （00241） 則升近3%。

【14：30】美團 （03690） 升幅擴大至近2%，高見102元；阿里巴巴 （09988） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌0.2%。

【13：55】滙豐 （00005） 升幅午後收窄至1%，回落至40元水平爭持。

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【13：49】五龍系造好，五龍動力 （00378） 升34.5%，高見0.035元；五龍電動車 （00729） 升7%，高見0.145元。五龍電動車與五龍動力公布，百慕達法院通知五龍電動車之百慕達法律顧問，Sino Power已進一步單方面申請將聯席臨時清盤人的權力擴大，以撤銷五龍電動車董事會權力，五龍電動車已成立特別委員會負責有關所需行動。

【13：40】大市轉跌，惟跌幅不大，港股最新跌約10點，續於24400點水平。

【13：34】金山軟件 （03888） 造好升半成，股價高見28元。金山軟件公布有關建議分拆金山雲於美國上市，已於上周五（17日）向美國證交會公開提交金山雲發售股份的註冊聲明，預期金山雲美國存託股票將於納斯達克上市。

【13：04】港股午後初段升幅收窄至不足10點，於24400點水平以下。

【12：00】恒生指數半日升39點，中午收報24419點。國指中午收報9865點，升50點。主板成交494億元。

滙豐 （00005） 半日升1.5%，中午收報40.1元，個股貢獻大市30點。

【11：42】港股中午收市前升勢回順，大市升不足50點，於24400點水平。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.3%；深證升0.6%；創業板指升近1%。

【11：28】ATM 3股先跌後回穩，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%；騰訊 （00700） 微升不足0.1%；美團 （03690） 升1.1%，升至101元水平。

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【11：20】除本港地產股外，領展 （00823） 逆市跌1.4%；港鐵 （00066） 跌2.3%。

【11：17】大市升幅再次擴大至近100點，最新升88點。

【11：14】國壽 （02628） 股價造好，升逾3%，高見16.6元。平保 （02318） 升0.8%；財險 （02328） 升0.5%；太保 （02601） 升1.8%。

【11：06】三桶油倒升，中石油 （00857） 升1.5%；中海油 （00883） 升1.4%；中石化 （00386） 升2.3%。紐約期油今早曾挫兩成穿15美元水平，最新報15.59美元，跌14.7%。

【11：01】F三星原油期 （03175） 跌逾6%，破底低見3.85元。不過，投資者趁低撈貨，於F三星原油期3.85元價位出現「千人操」買盤，博撈底反彈。

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底 「千人操」買盤博撈底反彈

【10：59】滙豐 （00005） 升勢略為回順，最新升1.9%，報40.25元。

【10：11】網上醫療股回升，平安好醫生 （01833） 升3.1%，高見99.6元再試「紅底」水平；阿里健康 （00241） 升1.8%。

【10：02】滙豐 （00005） 升幅擴大至2.4%，高見40.45元，帶領恒指回升。恒指升約20點，試24400點水平。

早前曾稱擬控告滙豐的「滙豐小股東權益大聯盟」，發起人之一的呂宇健昨日表示，諮詢律師後認為法理上理由較薄弱，敗訴機率較高。

【09：58】新股香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （08620） 今日首日掛牌，股價高開四成，惟早段升勢回順z，最新升2%。

【新股IPO】亞洲速運今首日掛牌 股價高開4成後回順

【09：58】港股曾跌約150點，其後跌幅收窄，恒指跌約5點，報24375點。

【09：43】南航 （01055） 升2.6%；東航 （00670） 升2.3%；國航 （00753） 升1.9%。據外電報道，內地三大中資航空正商討是否收購陷入財困的維珍澳洲航空，以避免其「災難性」倒閉。

【航空告急】維珍澳洲航空陷財政危機 傳三大中資航空擬洽談收購

【09：40】鐵塔 （00788） 逆市升1.7%。鐵塔上周五收市後公布首季主要營運數據，營業收入按年增長4.2%至196.9億元人民幣，息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增長6.9%至145.3億元人民幣，純利按年增長13%至14.52億元人民幣。

中國鐵塔首季多賺13% 收入增長4.2%

【09：36】港股早段倒跌近百點，恒生指數最新報24286點，跌93點。

【09：35】地產股向下，恒地 （00012） 跌1.1%；新地 （00016） 跌2.5%；新世界 （00017） 跌0.7%；信置 （00083） 跌0.6%；長實 （01113） 跌1.1%。

【09：33】人行下調一年期貸款市場報價利率（LPR）至3.85%，此前為4.05%；五年期貸款市場報價利率（LPR）則下調至4.65%，此前為4.75%。

【09：30】F三星原油期 （03175） 跌6.2%，破底低見3.85元。

【09：30】美團 （03690） 最新與廣東省餐飲服務行業協會達成和解，美團將不再要求獨家限制，並會加大廣東餐飲商戶的返佣比例，美團升近1%。另外2隻ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌1.5%；騰訊 （00700） 跌0.2%。

【美團罵戰】美團與廣東餐飲協會和解 取消獨家限制加大返佣

【09：28】內地3大股指高開，上證升近0.1%，深證升0.2%，創業板指升0.4%。

【09：27】紐約期油續挫兩成，三桶油向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌1.1%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【油價走勢】紐約期油續挫逾兩成失15美元 憂供應過剩儲油設施達極限

【09：26】國美 （00493） 高開32.9%，開報0.97元。國美零售與拼多多（美：PDD）訂立達2億美元（約15.6億港元）的3年期5厘息率可換股債券認購協議。

國美零售向拼多多發可換股債券籌逾15億元 每股溢價66%

【09：21】恒生指數高開123點，開報24503點。滙豐 （00005） 高開1.8%，開報40.2元，重上40元水平。

【09：15】人民幣中間價報7.0657，上調61點子。

【09：14】即月期指開報24300點，跌56點或0.2%。

【08：49】恒指黑期升幅擴大至約150點，報24502點；道指期貨跌幅收窄，道指期貨報24137點，跌22點。

【08：46】日經225指數跌202點或1%，報19695點；南韓KOSPI指數跌不足0.1%，報1914點。

【08：26】恒指黑期升約30點，報24384點；美股期貨向下，道指期貨跌139點，報24020點。

【08：24】滙豐 （00005） ADR折合報40.24元，升1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報405.77元，跌0.9%。

【08：14】油價未止跌，紐約原油期貨今早於亞洲時段跌逾7%，低見16.93美元。

【油價走勢】紐約期油續挫7%失17美元 憂供應過剩儲油設施達極限

【07：00】道指上周五收報24242點，升704點或3%；標指收報2874點，升75點或2.7%；納指收報8650點，升117點或1.4%。

港股ADR收報24361點，跌18點或0.08%。恒指夜期收報24276點，跌80點或0.3%。

道指上周五升704點港股ADR跌18點 紐約期油跌8.1%

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責任編輯︰梁浩碩