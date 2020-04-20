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恒生指數半日升39點　滙豐升1.5%貢獻大半升幅（不斷更新）

金融經濟 12:02 2020/04/20

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美國總統特朗普公布復工三部曲指引，加上治療新冠肺炎的新藥臨床測試結果佳，美股上周五造好，道指收報24242點，升704點或3%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開18點，開報24361點。

【A股不可能跌幅】滬深300醫藥指數誤報暴跌17%　上交所：調查指數異常

【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品

中信証券︰A股「底部拐點」已確認 關注基建、科技龍頭及內需股

【12：00】恒生指數半日升39點，中午收報24419點。國指中午收報9865點，升50點。主板成交494億元。

滙豐 （00005） 半日升1.5%，中午收報40.1元，個股貢獻大市30點。

【11：42】港股中午收市前升勢回順，大市升不足50點，於24400點水平。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.3%；深證升0.6%；創業板指升近1%。

【11：28】ATM 3股先跌後回穩，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%；騰訊 （00700） 微升不足0.1%；美團 （03690） 升1.1%，升至101元水平。

【ATM】ATM先跌後回穩　阿里巴巴逆市軟美團再企100

【ATM】阿里巴巴騰訊美團　升勢有餘未盡？

【11：20】除本港地產股外，領展 （00823） 逆市跌1.4%；港鐵 （00066） 跌2.3%。

【11：17】大市升幅再次擴大至近100點，最新升88點。

【11：14】國壽 （02628） 股價造好，升逾3%，高見16.6元。平保 （02318） 升0.8%；財險 （02328） 升0.5%；太保 （02601） 升1.8%。

【11：06】三桶油倒升，中石油 （00857） 升1.5%；中海油 （00883） 升1.4%；中石化 （00386） 升2.3%。紐約期油今早曾挫兩成穿15美元水平，最新報15.59美元，跌14.7%。

【11：01】F三星原油期 （03175）  跌逾6%，破底低見3.85元。不過，投資者趁低撈貨，於F三星原油期3.85元價位出現「千人操」買盤，博撈底反彈。

【原油ETF】油價曾挫兩成原油ETF 3175破底　「千人操」買盤博撈底反彈

【10：59】滙豐 （00005） 升勢略為回順，最新升1.9%，報40.25元。

【10：11】網上醫療股回升，平安好醫生 （01833） 升3.1%，高見99.6元再試「紅底」水平；阿里健康 （00241） 升1.8%。

【10：02】滙豐 （00005） 升幅擴大至2.4%，高見40.45元，帶領恒指回升。恒指升約20點，試24400點水平。

早前曾稱擬控告滙豐的「滙豐小股東權益大聯盟」，發起人之一的呂宇健昨日表示，諮詢律師後認為法理上理由較薄弱，敗訴機率較高。

【09：58】新股香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （08620）  今日首日掛牌，股價高開四成，惟早段升勢回順z，最新升2%。

【新股IPO】亞洲速運今首日掛牌　股價高開4成後回順

【09：58】港股曾跌約150點，其後跌幅收窄，恒指跌約5點，報24375點。

【09：43】南航 （01055） 升2.6%；東航 （00670） 升2.3%；國航 （00753） 升1.9%。據外電報道，內地三大中資航空正商討是否收購陷入財困的維珍澳洲航空，以避免其「災難性」倒閉。

【航空告急】維珍澳洲航空陷財政危機　傳三大中資航空擬洽談收購

【09：40】鐵塔 （00788） 逆市升1.7%。鐵塔上周五收市後公布首季主要營運數據，營業收入按年增長4.2%至196.9億元人民幣，息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）增長6.9%至145.3億元人民幣，純利按年增長13%至14.52億元人民幣。

中國鐵塔首季多賺13% 收入增長4.2%

【09：36】港股早段倒跌近百點，恒生指數最新報24286點，跌93點。

【09：35】地產股向下，恒地 （00012） 跌1.1%；新地 （00016） 跌2.5%；新世界 （00017） 跌0.7%；信置 （00083） 跌0.6%；長實 （01113） 跌1.1%。

【09：33】人行下調一年期貸款市場報價利率（LPR）至3.85%，此前為4.05%；五年期貸款市場報價利率（LPR）則下調至4.65%，此前為4.75%。

【09：30】F三星原油期 （03175） 跌6.2%，破底低見3.85元。

【09：30】美團 （03690） 最新與廣東省餐飲服務行業協會達成和解，美團將不再要求獨家限制，並會加大廣東餐飲商戶的返佣比例，美團升近1%。另外2隻ATM偏軟，阿里巴巴 （09988） 跌1.5%；騰訊 （00700） 跌0.2%。

【美團罵戰】美團與廣東餐飲協會和解 取消獨家限制加大返佣

【09：28】內地3大股指高開，上證升近0.1%，深證升0.2%，創業板指升0.4%。

【09：27】紐約期油續挫兩成，三桶油向下，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 跌1.1%；中石化 （00386） 跌0.8%。

【油價走勢】紐約期油續挫逾兩成失15美元　憂供應過剩儲油設施達極限

【09：26】國美 （00493） 高開32.9%，開報0.97元。國美零售與拼多多（美：PDD）訂立達2億美元（約15.6億港元）的3年期5厘息率可換股債券認購協議。

國美零售向拼多多發可換股債券籌逾15億元　每股溢價66%

【09：21】恒生指數高開123點，開報24503點。滙豐 （00005） 高開1.8%，開報40.2元，重上40元水平。

【09：15】人民幣中間價報7.0657，上調61點子。

【09：14】即月期指開報24300點，跌56點或0.2%。

【08：49】恒指黑期升幅擴大至約150點，報24502點；道指期貨跌幅收窄，道指期貨報24137點，跌22點。

【08：46】日經225指數跌202點或1%，報19695點；南韓KOSPI指數跌不足0.1%，報1914點。

【08：26】恒指黑期升約30點，報24384點；美股期貨向下，道指期貨跌139點，報24020點。

【08：24】滙豐 （00005） ADR折合報40.24元，升1.9%；騰訊 （00700） ADR折合報405.77元，跌0.9%。

【08：14】油價未止跌，紐約原油期貨今早於亞洲時段跌逾7%，低見16.93美元。

【油價走勢】紐約期油續挫7%失17美元　憂供應過剩儲油設施達極限

【07：00】道指上周五收報24242點，升704點或3%；標指收報2874點，升75點或2.7%；納指收報8650點，升117點或1.4%。

港股ADR收報24361點，跌18點或0.08%。恒指夜期收報24276點，跌80點或0.3%。

道指上周五升704點港股ADR跌18點　紐約期油跌8.1%

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 港鐵公司（00066） 領展房產基金（00823） 中國太保（02601） 中國財險（02328） 中國平安（02318） 中國人壽（02628） 阿里健康（00241） 平安好醫生（01833） 亞洲速運（08620）

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