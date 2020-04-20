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道指上周五升704點港股ADR跌18點　紐約期油跌8.1%

金融經濟 07:23 2020/04/20

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道指上周五升704點港股ADR跌18點　紐約期油跌8.1%（不斷更新）

道指上周五升704點
美國總統特朗普公布復工三部曲指引，加上治療新冠肺炎的新藥臨床測試結果佳，美股上周五造好，道指收報24242點，升704點或3%；標指收報2874點，升75點或2.7%；納指收報8650點，升117點或1.4%。

港股ADR跌18點
港股ADR收報24361點，跌18點或0.08%。恒指夜期收報24276點，跌80點或0.3%。

紐約期油跌8.1%
油價個別發展，紐約期油收報18.27美元，跌1.6美元或8.1%；布蘭特期油收報28.08美元，跌0.26美元或0.9%。

美滙指數跌穿100水平
市場避險情緒降溫，資金流出美元，美滙指數跌穿100水平，美滙指數報99.8。歐元兌美元報1.087；美元兌日圓報107.59。

美國10年期債息報0.642厘。

紐約期金跌1.9%
避險資金除流出美元，同樣流出金市，紐約期金收報1698.8美元，跌32.9美元或1.9%。現貨金於1689美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數

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