【夫妻的世界】與拼多多黃崢均出身Google　阿里蔣凡一失足或成千古恨？

▲ 電商界年輕才俊黃崢及蔣凡離開Google後各種創業，蔣凡接棒天貓淘寶，黃崢創立拼多多。

阿里巴巴 （09988） 天貓淘寶總裁蔣凡與網紅張大奕的緋聞持續發酵，令公司聲譽面臨公關危機。但蔣凡不是第一次成為話題焦點，他曾於去年4月3日被美團點評 （03690） 創始人兼董事長王興在微信朋友圈點名，「如果能夠打贏拼多多（美：PDD），就是當之無愧的阿里CEO接班人。」這番「阿里太子」論甚囂塵上，媒體經常將他與拼多多掌舵人黃崢進行一番比較。

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事件發生後，由於當事人關閉評論區，因此眾多網友轉向馬雲的微博評論區留言，或希望「馬老師」清理門戶，或控訴阿里高管將無數女人「蓋樓」（消費）的錢拿去揮霍，或質疑事件存在利益輸送等各種聲音，要求阿里有個交待。甚至有聲音稱，對淘寶感到失望，要轉移平台去拼多多了。

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兩大電商掌舵人均出身Google

蔣凡及黃崢均出身自中國谷歌（Google），儘管兩人交集不到一年，離開谷歌之後各自創業，但又在電商領域相逢，為不同平台的掌舵人並是彼此最大的競爭對手。2018年7月，黃崢從創業公司老闆變成上市公司CEO；2019年3月，蔣凡成為天貓和淘寶的總裁。

蔣凡入阿里晉升一帆風順

蔣凡成立移動開發者服務平台「友盟」被阿里收購後加入阿里，按照阿里傳統，所有加入阿里的員工必須接受阿里的願景、文化價值觀等課程培訓。但蔣凡未經歷培訓、起花名等流程，直接開始具體工作，在阿里內部較罕見。

2013年，阿里宣布「all in無綫」，旨在將手機淘寶打造成為航空母艦級APP。蔣凡和團隊的努力下，將淘寶無綫交易占比從10%左右增長至80%以上。

同時整合淘寶網及手機淘寶，於2015年，蔣凡宣布手機淘寶日活用戶數達到1.1億人，成為全球少數的億級APP，淘寶完成從PC端到移動端的轉型，得到當時 COO張勇（逍遙子）的賞識，獲得內部提拔，擔任淘寶產品平台資深總監，自此晉升之路一路暢通。

黃崢4次創業 帶領拼多多在電商領域殺出血路

而同年，黃崢開始第4次電商相關的創業，推生鮮電商「拼好貨」；2016年9月，拼好貨與拼多多合併，黃崢擔任新拼多多的CEO。合併1年後，拼多多的GMV（商品交易總額）突破1千億元人民幣，電商領域由阿里和京東兩極佔據下，迅速崛起成為第三極。

黃崢經常提及對平台模式的欣賞，稱淘寶是低成本規模化的榜樣，2017年底拼多多的自營商品比例已經從90%降到了接近於0。

直至阿里发布打假报告，声称淘宝网的售假商家正向微商和拼多多转移，黄峥和他的拼多多才进入大眾视野。部分對價格敏感、轉移平台成本低的淘寶用戶，以及被淘寶普及過電商概念的微信用戶，也轉向拼多多。

面對拼多多崛起，蔣凡表示，市場已有很多面向低消費用戶的產品，對淘寶來說競爭是常態，拼多多與其他對手沒有區別，不需要格外重視。但拼多多帶給淘寶的壓力顯而易見，2018年3月淘寶特價版推出，核心是便宜，外界視為對標拼多多的產品。

蔣凡「後院起火」 會否是下一個劉強東？

雙方仍在電商戰場上過招，搞起「百億補貼」、要求商家「二選一」。但前方戰事吃緊，關鍵時刻前線將領蔣凡卻後院起火。

公司核心高層的婚姻問題對公司聲譽及管理較大影響。最新教訓就是京東（美：JD），創始人兼主席劉強東捲入醜聞「明尼蘇達事件」，公司至今仍未恢復元氣，一舉一動如履薄冰，劉強東也不斷卸下集團旗下管理職位。

內地電商「噹噹網」，創始人夫妻反目，成為行業茶餘飯後笑點；內地視頻網站土豆網創始人王微被家屬訴狀離婚，錯過最佳上市時機，後被優酷（美：YOKU）併購。

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