【滙豐債仔】新加坡油企興隆炒燶期貨蝕62億元　私下出售抵押產品

國際油價暴跌，新加坡石油公司興隆集團（Hin Leong）陷入財困風波。《彭博》引述消息指，興隆涉及隱暪8億美元（約62.4億港元）的期貨交易虧損，反映出興隆的財務缺口或比外界預期中大得多。據早前報道，興隆的銀行債務至少達30億美元（約234億港元），其中滙豐 （00005） 佔比最多，達6億美元（約46.8億港元）。

消息指，興隆創始人林恩強的兒子林志明表示，該公司出售了數百萬桶煉油產品的抵押品。這些抵押品屬於銀行貸款的抵押。換言之，興隆面臨着石油庫存與銀行貸款抵押之間的巨大缺口。

興隆此前已申請債權保護

對銀行而言，由於興隆私下將抵押品出售，意味貸款可能會面臨巨額潛在損失。知情人士透露，林志明聲稱不知道集團多年來虧損及缺口的原因。

興隆此前已申請債權保護，公司回覆《彭博》查詢時表示，因涉及法律程序，暫不能回應。

據報道，滙豐、渣打 （02888） 、德銀、連同新加坡三大銀行等10家銀行，曾於上周二（14日）與興隆及其顧問舉行網上會議，商討財務狀況。有銀行對興隆的還款能力有憂慮，拒絕向其提供新的信用證。

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編輯：侯景成