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【內險股】高盛料業務復甦需時　削內險股目標價最多15%（附股份表）

金融經濟 08:15 2020/04/20

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因應疫情影響蔓延，高盛將內險股今年純利預測下調最多33%，同時削減目標價最多15%。

新冠肺炎在內地爆發4個多月以來，商業活動幾陷停頓，連帶依賴面對面銷售的壽險股銷售亦受打擊，券商此前已警告勢重擊首季業務。因應疫情影響蔓延，高盛將內險股今年純利預測下調最多33%，同時削減目標價最多15%。

高盛發報告指，疫情擴散嚴重影響環球經濟活動，估計最終對內地出口及收入增長都有負面影響，進而削弱壽險股今年銷售及新業務價值增長前景，而且保險代理要與客戶重新建立關係需時，相信業務復甦步伐會相當緩慢。

高盛補充，除平保 （02318） 外，大部分內險H股的現價估值相當於或低於1倍市帳率，形成吸引的風險回報。

股份 投資評級 目標價（元）
國壽 （02628） 買入 24元
平保 （02318） 買入 110→105.5
中國太保 （02601） 沽售→中性 31.5→32
新華保險 （01336） 中性→沽售 36.5→31.5
中國太平 （00966） 沽售 19.5→16.5
人保 （01339） 買入 4→3.8
中國財險 （02328） 買入 11.5

此外，內險股本周起陸續公布首季業績，由平保及國壽 （02628） 本周四（23日）打頭陣，而太保 （02601） 及新華保險 （01336） 則定於周五（24日）及下周二（28日）公布。

市場焦點料落在新冠肺炎對銷售及團隊擴充的影響，以及管理層對今年業務指引。

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編輯：趙穎妍

香港股票 H股 內地保險股 疫情 經濟 新業務價值 市帳率 中國 買入 目標價

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