中信証券︰A股「底部拐點」已確認 關注基建、科技龍頭及內需股

▲ 中信証券認為，A股已經見底，料基建股將在國策支持下最先展現升勢。

雖然新冠肺炎疫情尚未退卻，但近日全球股市已出現明顯反彈。中信証券發表研究報告指，歐美疫情的「二階拐點」基本明確，國內基本面底部也已明確，國內政策力度不斷強化。大部分場外資金入場的顧慮會進一步降低，該行認為A股已經見底，資金入場共振將驅動A股強勢上行。

報告指出，早前美元荒緩解後，海外資金的再配置已重啟半個月，首季基本面數據擾動消除後，國內資金的再配置也將重啟。首先，配置型資金主導下，北向外資持續大幅流入。其次，產業資本通過回購、增持、舉牌等方式入場的規模和密度都在提升。

再次，配置型需求增加，ETF申購的回暖也能帶來增量資金。最後，私募和游資未來都有加倉的空間和意願。同時，疫情影響下居民部門被動和預防性儲蓄增加，低利率環境下儲蓄尋找出口的過程中，權益資產的吸引力明顯提升。私募與個人投資者都有較大的加倉空間。

A股料已見底 關注三類股份

中信証券又認為，A股底部拐點已確認，趨勢上，A股二季度的上漲料已經開啟，全球資金再配置、政策驅動國內基本面反彈、外資和產業資本帶動，將成為驅動股市上揚的三大素。

該行認為有三類股份值得關注。第一是政策後續催化下，前期相對滯漲的基建板塊；其次是從科技板塊龍頭，重點關注5G、雲計算、新能源車等。最後是，堅持以海外業務收入佔比低、上游供應鏈或原材料不依賴於進口、全年業績確定性較強的內需驅動股票。

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編輯︰侯景成