  • 25°C
香港時間 : 2020419日 (日) 22:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【紅酒投資】紅酒價值全取決於一個字？

環球政經 22:00 2020/04/19

分享：

紅酒是一樣很有趣的商品，有些紅酒價值連城，甚至可以在國際大型拍賣會中亮相，有些紅酒在超市裡只需幾十元港幣就能交易，你有没有想過，到底是甚麼因素決定它們的身價呢？

首先大家要明白，葡萄是釀造紅酒的主要原材料，因此紅酒的質素和身價高低，90 %是取決於葡萄的品質！因此對於我們來說，紅酒價值全取決於一個字：Terroir (法語，直譯為風土)。Terroir這字主要是形容葡萄園內的天氣、地質等自然環境，更廣義一點，亦包含「人」這個重要原素，因為是「人」決定園內種植的葡萄品種和管理方法！換一個說法，種植葡萄就像裁培一個小孩成材，要先給予他們健康快樂的成長環境(terroir) ，再由家長或老師(葡萄種植者)因材施教，激發他們的潛能！天時、地利、人和缺一不可。


不同酒莊因terroir 各異，就算是彼此為鄰，生產出來的紅酒價值可以差天共地！(市場上影響紅酒價格的因素當然還有很多，在此不贅) 。比方說，酒界名牌——法國波爾多拉菲酒莊(Château Lafite Rothschild) 一向身價驚人，一瓶2017年的紅酒市價高達31,000港元，但在它不遠處的另一個酒莊(相距僅1.5公里)——克拉米蘭酒莊(Château Clerc Milon)，售價則親民得多，同年份的紅酒只售約600港元！由此可見，紅酒的選擇豐儉由人，無論是開瓶品嚐，還是投資收藏，最重要是「識得揀，你先係老闆！」緊貼本專欄「酒醉金迷」，學揀靚紅酒，你也可以成為紅酒專家！

吳潔怡
波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問
於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為
U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化

商品 葡萄酒 法國 波爾多 葡萄園

下一篇文章

【iMoney理財】留家抗疫有乜做？　串流煲劇平台大比拚
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有盈退休】曾智華：衝動移民十九後悔
【有盈退休】曾智華：衝動移民十九後悔
【疫境樓市】父母資助首期　20歲大學生上車做業主
【疫境樓市】父母資助首期　20歲大學生上車做業主
【星級理財】病過跌過蝕過 「大小姐」林淑敏富足之道
【星級理財】病過跌過蝕過 「大小姐」林淑敏富足之道
【iMoney論樓】樓按Plan勿亂揀　揀錯好蝕底
【iMoney論樓】樓按Plan勿亂揀　揀錯好蝕底
【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼
【iMoney科技最前綫】iPhone 11 與第二代iPhoneSE大比拼
【iMoney熱話】財叔撰文回應網友：自住樓莫等跌　性格決定命運
【iMoney熱話】財叔撰文回應網友：自住樓莫等跌　性格決定命運