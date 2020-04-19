【紅酒投資】紅酒價值全取決於一個字？

紅酒是一樣很有趣的商品，有些紅酒價值連城，甚至可以在國際大型拍賣會中亮相，有些紅酒在超市裡只需幾十元港幣就能交易，你有没有想過，到底是甚麼因素決定它們的身價呢？

首先大家要明白，葡萄是釀造紅酒的主要原材料，因此紅酒的質素和身價高低，90 %是取決於葡萄的品質！因此對於我們來說，紅酒價值全取決於一個字：Terroir (法語，直譯為風土)。Terroir這字主要是形容葡萄園內的天氣、地質等自然環境，更廣義一點，亦包含「人」這個重要原素，因為是「人」決定園內種植的葡萄品種和管理方法！換一個說法，種植葡萄就像裁培一個小孩成材，要先給予他們健康快樂的成長環境(terroir) ，再由家長或老師(葡萄種植者)因材施教，激發他們的潛能！天時、地利、人和缺一不可。



不同酒莊因terroir 各異，就算是彼此為鄰，生產出來的紅酒價值可以差天共地！(市場上影響紅酒價格的因素當然還有很多，在此不贅) 。比方說，酒界名牌——法國波爾多拉菲酒莊(Château Lafite Rothschild) 一向身價驚人，一瓶2017年的紅酒市價高達31,000港元，但在它不遠處的另一個酒莊(相距僅1.5公里)——克拉米蘭酒莊(Château Clerc Milon)，售價則親民得多，同年份的紅酒只售約600港元！由此可見，紅酒的選擇豐儉由人，無論是開瓶品嚐，還是投資收藏，最重要是「識得揀，你先係老闆！」緊貼本專欄「酒醉金迷」，學揀靚紅酒，你也可以成為紅酒專家！



吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為

U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化