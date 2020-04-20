疫情放緩  新盤推售好時機？

樓價指數回落至去年初水平，二手減價盤在疫市下仍暢旺，惟發展商叫停全新盤銷售，是否等於睇唔好後市？答案是不！

4月上半月新盤餘貨售逾250伙

確診數字回落，發展商未急推全新盤

多個新盤推售餘貨，如雲滙第1期、恆大．珺瓏灣第2期

3月底至4月初新冠肺炎確診數字急升，多個本地群組感染下，限聚令、食肆措施等影響下，市民出街意欲減，令新盤市場轉靜，惟4月下半月確診數字回落至單位數，新盤成交明顯轉旺，復活節假期欠大型新盤開售仍錄近100伙買賣，上周平日部分單日亦錄約20伙成交，令到4月上半月已錄逾250伙。



即使2月份疫情爆發初期，該月仍有西貢全新盤推出市場，而4月已過大半月，罕有地完全沒有全新盤推售，並非發展商不睇好後市。

▲ 疫情影響近月一手新盤銷情受衝擊

將軍澳OCEAN MARINI 加推51伙 折實售價870.6萬起

屯門恆大‧珺瓏灣第2期加推145伙 最平353.8萬起



事實上，參考近月戲院、卡拉OK、美容院等例子，先後出現本地群組感染，最終被政府要求停業，手停口停下，難免收入大減。從而可透視，發展商寧願自律，自行暫緩全新盤銷售部署，避免聚人流，總好過因賣樓活動出現確診而被政府叫停。



話雖如此，發展商並沒有完全停止賣樓活動，4月份不少發展商推售餘貨單位，例如屯門恆大．珺瓏灣第2期開賣次輪269伙、新地屯門御半山II期先後兩個周六開賣共42伙、新地白石角東部雲滙第1期上周亦首推162伙價單等。集中推售新盤餘貨，發展商更容易摸索後市之餘，亦順帶促銷餘貨。



雖然近一周確診數字進一步回落，惟不代表發展商趕住推售全新盤。不過部分全新盤亦先行發布資料，例如戶型資料、布局圖等。作為準買家，不考慮新盤餘貨，只考慮未來幾個準備推售的全新盤的話，不妨趁空檔先做下功課，多了解項目資訊如戶型、位置、景觀等，總好過新盤正式公布價錢時才「臨急抱佛腳」！

記者：梁子謙