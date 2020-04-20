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國美零售溢價向拼多多發可換股債券　股價飈逾兩成

金融經濟 09:57 2020/04/20

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拼多多向國美零售認購2億美元3年期5厘息率可換股債券。

國美零售 （00493） 向內地電子商務公司拼多多溢價發可換股債券，國美股價今早爆升，最多升逾35%，高見0.99元，最新報0.89元，升逾兩成。國美與拼多多（美：PDD）訂立達2億美元（約15.6億港元）的3年期5厘息率可換股債券認購協議。根據認購協議，將配發及發行12.8億股新股份，佔擴大後已發行股本約5.62%，初步股份轉換價為每股股份1.215元，較上周五（17日）收市價溢價66.4%。是次所得款項用作償還借貸。

同時，國美亦與拼多多旗下的上海尋夢訂立戰略合作協議，就產品採購及銷售、資源合作及支付、聯合市場推廣及其他服務開展戰略合作，發揮更巨大的協同效益。

國美零售早於2018年已與拼多多合作。國美零售指，是次加強財務及股權合作後，國美將會加速向拼多多平台輸出其覆蓋國內外著名品牌家電及家居產品採購服務平台、安迅物流旗下的全國性物流管理，以及新型管家服務。

國美零售續指，隨著國美與拼多多在營銷平台上的深化合作，將為雙方的電商平台用戶流量帶來更大的增長動力，從而大大增強雙方的購銷規模效應，有助於持續加速國美APP、門店、美店三端融合的擴張。國美美店用戶流量於去年底已超過100萬人，預期2020年內有望達200萬人。

相關文章：國美零售首季蝕8674萬元

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編輯：袁諾曦

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香港股票 零售 國美零售（00493） 拼多多（美：PDD） 可換股債券

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