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【疫市營商】本地銷售跌9成　港設計時裝品牌覓海外買家

商業 21:34 2020/04/19

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Yeung Chin設計師楊展表示，疫情影響PMQ門市生意，幸有外國恆常買家支撐生意，其中埃及的定單量更非常穩定。（受訪者供圖）

疫情影響經濟，零售業首當其衝，正當國際大品牌的銷售也大受影響，香港時裝品牌又如何尋找生存空間？本地時裝品牌Yeung Chin設計師楊展表示，受疫情影響，由1月至今，其PMQ門市生意跌剩1至2成，幸而有外國恆常買家支撐生意。

【疫市營商】盤點六大「疫市奇葩」　零售商有望起死回生？

楊展表示，「香港市場實在太小，不可只靠本土養活。」不過，本地設計師難以獨自衡破本地市場的局限，因此，他透過本地非牟利機構Fashion Farm Foundation（下稱FFF），參與國際時裝企劃HKFG，遠赴巴黎、杜拜時裝展，接觸全球時裝買手，尋找拓展商機。

【疫市營商】零售寒冬大洗牌　鴻福堂：革新的最佳時機

最近2月底曾到巴黎，為他帶來新定單，楊展透露，品牌現時有美國、法國、意大利、埃及、科威特、日本等地買家，其中埃及的定單量更非常穩定，「想不到埃及也有人買我設計的時裝，可能他們喜歡我較前衛及暗黑的設計」。

Yeung Chin新系列以殯儀為主題，希望港人思考死亡，「當負面的事情到來，如死亡、疫情等，應用什麼心態面對？」（受訪者供圖）

【疫市營商】疫情打擊旅遊業　康泰旅行社轉做網店HTMALL

FFF主席羅可欣認為，海外機會對本地設計師尤其重要，大多買家來自世界各大百貨公司或網上時裝銷售平台，包括Lane Crawford、Galeries Lafayette、Harvey Nichols等。雖然疫情下各國封關，但暫時未對參與HKFG項目的香港設計師有太大影響，因設計師各出奇招，如拍攝影片讓外國買家觀看到衣服的剪裁、布料、細節等，甚至直接寄送衣服的樣版給買家仔細查看，因此設計師定單量沒有減少。

記者：朱悅瀅

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