【真翻牆】內地上市公司中電電機創始人 潛入競爭對手工廠偷拍被逮

▲ 中電電機前董事長王建裕，涉嫌潛入競爭對手工廠偷拍。

內地傳媒報道，中電電機（滬︰603988）創始人、前董事長王建裕，周六（18日）下午翻牆進入競爭對手華永電機的工廠偷拍，遭工作人員發現後報警，當地警方隨後將王建裕帶走調查。目前該案件仍在調查中，當地警方未有透露詳情。

華永電機董事吳謝良表示，正常情況下，外來人員必須有公司管理層或股東層的邀請和陪同，才能前往工廠參觀，但王建裕並未受邀參觀，「他被我們保安抓住的時候，自己也承認是翻牆進來的」。吳謝良表示，中電電機與華永電機並無合作，王建裕與華永電機也無往來。不過，年初2家公司均曾參與國電聯合動力的招標，最終華永電機勝出，中電電機並未中標。

工廠保安：難以想像王建裕翻牆進入

據內地媒體引述工廠保安稱，王建裕當時「穿着一看就是中層幹部的樣子，西裝、皮鞋很整齊，還戴着副眼鏡。」難以想像他是翻牆進入。吳謝良表示，公司以王建裕涉嫌竊取商業機密為由報警。

華永電機總部位於無錫市，是中國國內大中型電機生產企業中的領軍企業之一。中電電機於2014年上市，在上市之初，王建裕即擔任公司法定代表人、董事長、總經理等職務。

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編輯︰侯景成