【4點鐘許Sir】世紀聯合擬委任許鎮德為獨立非執董

▲ 世紀聯合擬委任載通行政總監許鎮德（左）為獨立非執董；圖為許鎮德2018年出席退休記者會。（資料圖片）

世紀聯合 （01959） 公告，建議委任胡勁恒為副主席及非執行董事、以及前警務處助理處長許鎮德為獨立非執行董事，以提升公司管治水平及增強董事會監察公司營運及管理水平。

集團披露，許鎮德目前為載通 （00062） 行政總監，管理九龍巴士及龍運巴士多個部門。此前，獲委任為載通旗下全資子公司陽光巴士的執行董事。

2018年5月退休的許鎮德，加入香港警隊31年，最後職位是警務處助理處長。在2014年佔中期間，時任警察公共關係科總警司的許鎮德，因每日主持警方記者會而有「4點鐘許Sir」之稱。

世紀聯合：望發展大數據智能系統

胡勁恒於2020年2月開始出任世紀聯合的主席助理。在加入世紀聯合前，曾任漢思能源 （00554） 的獨立非執董、百本醫護 （02293） 的執行董事，以及在新創建 （00659） 的兩家全資子公司協興建築及新創建服務管理先後出任協興建築的財務總監、執行董事、新創建服務管理的項目總監等職位。

世紀聯合稱，希望協助集團發展創新的世紀聯合大數據智能系統的戰略目標，及把在中山建立的成功商業模式複製到更多大灣區城巿。將於5月20日股東大會上，對上述委任建議由股東進行表決。

相關文章：【新冠肺炎】中電︰AGM不設茶點紀念品 現場股東限50人

相關文章：陳茂波：3月失業率加速惡化 過去8個月失業率攀升1個百分點

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：陳華