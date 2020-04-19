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【夫妻的世界】阿里否認蔣凡調任　內地女性消費者要求事件有交待

金融經濟 21:09 2020/04/19

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傳蔣凡被調去阿里大文娛？阿里回應系謠言。

阿里巴巴 （09988） 旗下天貓淘寶總裁蔣凡因捲入網紅張大奕的緋聞中，被推上輿論浪尖。蔣凡在阿里巴巴全體員工的內部討論網絡（簡稱阿里內網）向公司和同事道歉，並請求公司對他本人展開調查。有消息稱，阿里巴巴首席人力官（CPO）童文紅回覆蔣凡，事件嚴重影響公司聲譽，公司會正式成立工作小組進行調查。最新消息網傳蔣凡調任阿里大文娛集團，阿里巴巴回應稱屬謠言。

儘管阿里官方並未表態，童文紅在阿里內網論壇回覆蔣凡的帖子時表示，蔣凡由於個人家庭問題沒處理好，嚴重影響了公司聲譽，要認真反思，也應該向大家道歉，「無論是誰，都必須遵守公司商業準則，沒有任何例外」。對於相關傳言，公司會正式成立工作小組進行調查。

行業觀察人士認為，阿里巴巴的調查主要集中在蔣凡管理下的淘寶天貓是否如外界傳言，與如涵控股（美：RUHN）存在利益輸送。

相關文章：【夫妻的世界】張大奕網紅一躍成企業家　曾登阿里足跡談女性創業

網友要求馬雲有交待　阿里接班人使女性消費者失望

正如馬雲早前所說，「淘寶天貓能有今天的的成就，就是廣大女性買買買堆起來的。」

事件發生後引發內地網友廣泛討論，衝上微博熱搜，但微博將熱搜及相關關鍵詞撤下，且事件相關人張大奕關閉評論區及「花花董花花」賬號被封鎖，引發網友不滿，於是轉移去馬雲官方微博下留言。

幾萬條評論表達大概意思是，作為接班人的蔣凡道德、品行不端，與阿里巴巴企業文化不相符，令消費者尤其是女性消費者失望。要求馬雲給交待，否則將轉移去其他電商平台。

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【夫妻的世界】淘寶蔣凡太太：再來招惹我老公就不客氣了 蔣凡致歉請公司調查

 

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責任編輯：陳華

香港股票 疫情 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 淘寶 天貓 微博

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