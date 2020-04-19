【新冠肺炎】中電︰AGM不設茶點紀念品 現場股東限50人

▲ 中電的周年股東大會（AGM）將不設現場茶點及紀念品，而網上出席的股東亦可獲紀念品一份。

中電控股 （00002） 將於5月8日舉行股東周年大會（AGM），受新冠肺炎疫情影響，中電決定限制現場出席的股東人數最多50人，並同時提網上平台直播參與。公司亦不會向親臨會場的股東贈送紀念品，以符合證監會及港交所最近發出的建議。現場亦不提供茶點。

股東周年大會將在香港嘉里酒店舉行，有意出席者可透過網上登記，如申請人數超過入場人數上限，將會進行抽籤。會議的股東將被安排在會場內三個分隔，但有連接現場直播的宴會廳指定座位上就座，在任何情況下，每個宴會廳最多可容納19名股東。

出席股東亦須配戴口罩，填寫健康和旅遊申報表，無法提供所需健康和旅遊申報表者東將被拒絕入場。對於座位和排隊登記安排，人與人之間的距離至少為1.8米。董事會保留出席人數上限的權利。

公司管理層親身出席的人數也將受到限制，預計除主席和首席執行官外，公司董事將不會親身出席AGM會場，而可能會透過網上平台或鏈接現場直播參與。

向網上參與年會股東贈送紀念品

為了向透過其他方式參與年會的股東表示謝意，中電將向在網上參與年會的股東（請登記資料）和委任年會主席為代表的股東（請保留委任書副本作為憑證），每人贈送一份股東紀念品。待疫情消退後，股東可親自前往公司辦事處領取紀念品。公司將適時透過網站及新聞稿通知有關領取紀念品的安排。



中電表示︰「我們正在採取預防措施，以盡量減少新冠病毒傳播的風險，然而我們無法完全消除這種風險。因此，我們強烈建議年長、身體虛弱或有潛在病患的股東，均不應親身出席年會。為降低新冠病毒在社區傳播的風險，我們鼓勵股東透過網上平台參與年會，避免親臨年會會場。」

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編輯︰侯景成