【Netflix大熱】Too Hot To Handle爆紅　戀愛實境節目為何受歡迎？

▲ Netflix最新熱播戀愛實境節目《Too Hot To Handle》剛上架，設有10萬美金獎金。 （Netflix官網截圖）

新冠肺炎疫情持續，相信不少人近日有更多時間宅在家看劇。Netflix最新熱播戀愛實境節目《Too Hot To Handle》剛上架，設有10萬美金獎金，節目組安排一群擁有開放式戀愛觀的單身男女到熱帶天堂自由戀愛，吸引大量觀眾。

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其實Netflix有不少同類型的節目，設定一群原本陌生的男女，相遇後的生活。之前的節目例如《Love is blind》、《Terrace House》等，都非常受歡迎。到底甚麽原因這些節目會吸引觀眾追看？

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1. 話題性

《Too Hot To Handle》以一眾有開放式戀愛觀的單身俊男美女，長期打扮性感，但不能有身體接觸的調情等，成功製造更多話題。其他節目亦有不同的主題和特點，例如《Love is blind》便以盲測戀愛，製造高話題度。

2. 爭執

節目中的男女在日常生活中有不同的火花，而他們的日常生活發生的事件，除了引發節目內男女的爭執外，還伸延至觀眾，引發對他們的討論。

3. 接近生活

節目中的男女以戀愛為基礎，開展整個故事。而他們面對的情況亦尤如日常生中初相識的情侶，叫不少觀眾觀看時有共鳴。

4. 速戰速決

節目整個故事往往在一個月或三個月內完成，剪輯的內容節奏明快。

雖然新冠肺炎令網上串流節目有更多人觀看，但事實上近日這些節目的拍攝亦受新冠肺炎影響，需要暫停，例如《Terrace House》，早前便公布全面停止新一季度的拍攝。

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責任編輯：馬意文

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