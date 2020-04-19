【歐洲疫情】 救市最少要5000億歐元 歐元區財長23號再議

▲ 全球大流行的新冠肺炎重創歐洲經濟，除了早前獲歐洲紓困基金敲定的5萬億歐元撥款外，歐洲在第二階段或需最少5000億歐元，以助復甦經濟。

全球大流行的新冠肺炎重創歐洲經濟，除了早前獲歐洲紓困基金敲定的5萬億歐元撥款外，歐洲在第二階段或需最少5000億歐元，以助復甦經濟。

歐洲穩定機制（European Stability Mechanism，ESM）行政總裁雷格林（Klaus Regling）接受外媒訪問指出，在第二階段的復甦，歐洲或需歐盟機構提供最少5000億歐元資助，甚至更多。

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國際貨幣基金組織（IMF）預計，受疫情打擊，今年歐元區將陷入衰退達7.5％。4月9日，歐盟財長承諾為疫情衝擊設置強大的歐盟安全網（strong EU safety net），保護工人、公司及各國，並致力尋求一個巨大的復原計劃（sizeable recovery plan）。他們同意將需資金復甦經濟，但就多少資金和籌募方法，則持不同看法。

繼早前馬拉松式開會16小時，仍未有共識，歐盟領袖將於4月23日開視像會議商討，方案可能涉及在確保歐盟預算充足情況下，由歐洲執委會（European Commission）向市場貸款，並利用這筆資金實現更大的收益。

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