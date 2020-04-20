  • 25°C
香港時間 : 2020420日 (一) 08:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲疫情】 救市最少要5000億歐元 歐元區周四再議

環球社會熱點 08:43 2020/04/20

分享：

全球大流行的新冠肺炎重創歐洲經濟，除了早前獲歐洲紓困基金敲定的5萬億歐元撥款外，歐洲在第二階段或需最少5000億歐元，以助復甦經濟。

全球大流行的新冠肺炎重創歐洲經濟，除了早前獲歐洲紓困基金敲定的5萬億歐元撥款外，歐洲在第二階段或需最少5000億歐元，以助復甦經濟。

歐洲穩定機制（European Stability Mechanism，ESM）行政總裁雷格林（Klaus Regling）接受外媒訪問指出，在第二階段的復甦，歐洲或需歐盟機構提供最少5000億歐元資助，甚至更多。

【歐洲經濟】歐盟擬禁獲救企業回購 股市反彈恐受限

【歐洲疫情】歐元區財長會議傾足16小時 無法就救市達成共識

國際貨幣基金組織（IMF）預計，受疫情打擊，今年歐元區將陷入衰退達7.5％。4月9日，歐盟財長承諾為疫情衝擊設置強大的歐盟安全網（strong EU safety net），保護工人、公司及各國，並致力尋求一個巨大的復原計劃（sizeable recovery plan）。他們同意將需資金復甦經濟，但就多少資金和籌募方法，則持不同看法。

繼早前馬拉松式開會16小時，仍未有共識，歐盟領袖將於4月23日開視像會議商討，方案可能涉及在確保歐盟預算充足情況下，由歐洲執委會（European Commission）向市場貸款，並利用這筆資金實現更大的收益。

【歐洲疫情】歐盟籲成員國 慎防外國資本趁股災大舉收購

【歐洲疫情】歐盟8千億貸款保就業 疫情引發失業潮

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

IMF：亞洲經濟今年或零增長 60年來首次
2020/04/16
IMF：亞洲經濟今年或零增長 60年來首次
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
2020/04/17
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
【西班牙疫情】承認抗疫慢半拍 望靠製造、旅遊業翻生
2020/04/19
【西班牙疫情】承認抗疫慢半拍 望靠製造、旅遊業翻生
【德國疫情】衛生部長稱疫情受控 康復病例高於新病例
2020/04/18
【德國疫情】衛生部長稱疫情受控 康復病例高於新病例
【西班牙疫情】延長彈性封城令兩周 放寬兒童限制
2020/04/19
【西班牙疫情】延長彈性封城令兩周 放寬兒童限制
傳染病 經濟 疫情 市盈率 歐元 歐洲 歐盟 國際貨幣基金組織 肺炎 新冠肺炎

上一篇文章

【美國疫情】哈佛：每日檢測50萬 才有效防第二波爆發

下一篇文章

澳洲外長促獨立調查疫情源頭　質疑世衛太關注中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】紐約日增死亡創2周低 華府擴大檢測
【美國疫情分佈圖】紐約日增死亡創2周低 華府擴大檢測
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
「別天真以為中國控制疫情好得多」法國馬克龍發炮
【留家娛樂】Eason張學友全球群星演唱會 周日凌晨時間直播
【留家娛樂】Eason張學友全球群星演唱會 周日凌晨時間直播
【新加坡疫情】成東南亞確診最多 單日再增近600宗
【新加坡疫情】成東南亞確診最多 單日再增近600宗
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間08:00）
Lady Gaga大讚世衛譚德塞 「真正的超級巨星」
Lady Gaga大讚世衛譚德塞 「真正的超級巨星」