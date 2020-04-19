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【夫妻的世界】張大奕網紅一躍成企業家　曾登阿里足跡談女性創業

金融經濟 19:31 2020/04/19

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阿里巴巴  （09988） 淘寶天貓及阿里媽媽事業群總裁的蔣凡，與有「中國第一網紅」之稱的張大奕疑爆出婚外情，雖然微博火速刪帖但仍然成為內地網民焦點熱話。模特兒出身的張大奕，搖身一變成為最吸金網紅，去年更入選《時代》雜誌「最具影響力25位網絡名人」。

32歲的張大奕，畢業後當模特兒8年，直至2014年與朋友馮敏創辦淘寶店「吾歡喜的衣櫥」，短短1年間登上淘寶銷售冠軍。

創立網店2年銷售額突破3億元人幣

2016年，「吾歡喜的衣櫥」銷售額突破3億元人民幣。同年，她建立自家品牌BIG EVE，推出首款唇膏，在天貓平台發布2小時就售出3萬多支，吸金力可見一斑。

張大奕坐擁數以千萬計的粉絲，單計其Facebook專頁亦有約13萬個Like。（Facebook圖片）

自此，張大奕開始成為淘寶及微博上的「第一網紅」，其吸金力亦惹來阿里巴巴的關注。2016年11月，阿里斥資3億元人幣入股，由張大奕與馮敏開設的電商網紅孵化及營銷平台如涵控股（美：RUHN），去年4月更完成在美國上市。

醜聞累如涵控股市值單日蒸發1.5億人幣

張大奕由網紅變身創業家，她更曾以女創業者身份接受阿里足跡訪問分享創業的辛酸，她形容自己在創業路上遇到很多負評及質疑聲音，而最重要是「膽識和眼光」。

但「複製」張大奕網紅的孵化策略似乎未太奏效。據如涵控股最新財報顯示，雖然收入仍錄得雙位數增長，但單計張大奕一人就貢獻逾53%的收入，反映除她自己以外，其他孵化的網紅吸金力一般。

而且，今次捲入桃色醜聞，或多或少影響張大奕的形象甚至吸金力。而隨著消息曝光，如涵控股的市值已蒸發1.5億元人幣。

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編輯：趙穎妍

創業 網紅 婚外情 模特兒 中國 美國 阿里巴巴 淘寶 微博 天貓

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