【夫妻的世界】淘寶總裁蔣凡夫人宣戰網紅　一夜粉絲暴漲28萬獲網友力挺

電商巨頭阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁蔣凡夫人親自在微博踢爆蔣凡與電商網紅張大奕的緋聞，但該貼文遭刪除且夫人的賬號「@花花董花花」被封鎖，微博熱搜關鍵詞全部被撤下，立即在各大社交平台掀起輿論風暴。內地網友對比總裁夫人及張大奕，紛紛大讚正宮優雅有氣質，各方面都擊敗整容網紅張大奕，短短一夜之間，「@花花董花花」微博粉絲由3萬暴增至31萬。

▲ 左為：總裁夫人；右：張大奕

坊間傳因張大奕懷孕準備產下私生子，總裁夫人被逼無奈親自下場鬥小三。

總裁夫人@花花董花花出生於1988年，與蔣凡為青梅竹馬，比他小三歲，與張大奕同歲。2013年，她在北京頂級私立醫院生下蔣凡的兒子；隨後2015年，兩人在三亞舉辦了婚禮；2018年，又為蔣凡在香港剖腹產誕下女兒。

蔣凡事業一帆風順，@花花董花花過著貴婦生活，住獨棟別墅，有保姆司機，完全不用工作。經常度假、日常陪孩子，及肆無忌憚地購物。

她經常在小紅書及微博上曬收藏的古董珠寶。她的藏品有包括上世紀五六十年代的鑽石耳釘、帕拉伊巴霓虹藍寶石戒指等，甚至為珠寶愛好，專門飛去上海，讀2個月的GIA珠寶設計課程；並嘗試設計珠寶，計劃擁有自己的珠寶品牌。

亦有熟知@花花董花花的朋友在問答平台知乎上爆料，總裁夫人高素質，修養、為人不是一般網紅能比得上的。

而張大奕亦曾在其淘寶店上曾上架多款@花花董花花穿著大牌正品的同款，並配文「撩人於無形」、「小衫也能出道」，有網友認為這是向正宮太太宣戰「小三也能上位」。

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責任編輯：陳華