【夫婦的世界】淘寶總裁出軌似韓劇情節　《夫婦的世界》有幾吸引？

近日阿里巴巴 （09988） 淘寶天貓總裁蔣凡的妻子在微博上發文，公開警告網紅張大奕「再來招惹我老公我就不客氣了」引發熱議。許多網民指事件就如近日熱播韓劇《夫婦的世界》的情節般，妻子發現丈夫出軌後，向第三者宣戰，展開報復。那麼究竟「現實版」的幾位主角與劇中故事有何異同之處？

《夫婦的世界》的女主角、即原配妻子池善雨，是高山市家庭愛心醫院副院長，可謂是事業上的女強人。而出軌的丈夫李泰伍，本身在事業上不算成功，在妻子的幫助下創辦了一家小型娛樂公司；至於小三呂多景，則只是初入社會，但她攻於心計，戀上有婦之夫後「大膽爭取愛情」拆散了女主的家庭。

劇中不少金句令人細味

池善雨面對丈夫不忠時，選擇狠狠反擊，直接向小三挑機，並企圖令丈夫身敗名裂。劇中不少金句又令人細味，如「女人不是不會外遇才沒有出軌的，只是作為夫妻，我們必須遵守誠信，才有所克制的」，「我的人生都很完美，圍繞我的一切都很完美。但其實一切都在完美地欺騙着我」。

而在現實中，「丈夫」蔣凡身為淘寶天貓總裁，一直被外界視為阿里巴巴的主將，絕對是事業有成的典範，而第三者則是有「第一網紅」之稱的張大奕，她的名字在內地幾無人不知。現年32歲的她模特兒出身，由淘寶店主做到坐擁1,100萬粉絲的賣貨女王，再到上市公司如涵第二大股東，在事業上同樣是風光無限。

事實上，《夫妻的世界》是改編自BBC出品的英國劇集《Doctor Foster》，後者在在外亦頗具名氣。若根據原作，故事將走向一個偏向悲劇的結局，令不少看過原作的觀眾有所不滿。不過，目前尚未知到韓版會否在結局上作出改動。

新浪科技引述內部消息指，蔣凡今日在阿里巴巴內網發帖文，因為家人在微博上的言論和一些不實網絡傳言給公司帶來非常不好的影響，深表歉意，並懇請公司對自己展開相關調查。

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編輯：侯景成