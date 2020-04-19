向Zoom下戰書　金融業協作平台Symphony將推視像會議功能

▲ Symphony宣布將會推出具端對端加密功能的視像會議應用。(圖片來源: Symphony)

因應疫情發展，公事上以視像會議取代面對面交談的需求大增，其中Zoom應用就成為各行業的主流選擇，惟其後有指該應用或有私隱風險，不少大企就呼籲停用。主攻金融業的加密訊息及協作平台Symphony亦向Zoom叫陣，宣布將會推出「端到端加密」視頻會議的新產品。

Symphony創辦人兼CEO David Gurle表示，新冠肺炎疫情加速虛擬會議的普及。他指出，有見有公司追求增長，對網絡保安有所妥協，但他不認同，指安全可與便利、效能已及合規等因素應可同時共存。該企表示將會推出企業級的視頻會議應用，能滿足企業的合規需要，並具備真正的端對端加密與錄影功能。另據該英國媒體Financial News報道，Symphony位於瑞典的團隊正加緊開發有關功能，並預期會於6月正式推出。

Symphony於2016年正式開始推出服務，稱現時有逾50萬位金融從業員使用該協作平台，客戶包括JPMorgan、花旗、德銀與匯豐等大型銀行。該應用專為金融機構內部溝通而設，標榜能使跨部門通訊更具效率，且有3重加密方式，保障通訊的內容安全合規（compliance）。

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責任編輯： 周俊霖

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