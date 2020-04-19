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【零售寒冬】吉野家油麻地分店結業　業主：去年12月起已欠租

金融經濟 17:53 2020/04/19

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連鎖日式快餐店吉野家的油麻地分店結業，據告示指吉野家自去年12月起已拖欠租金。（資料圖片）

新冠肺炎進一步打擊零售市道，連鎖日式快餐店吉野家的油麻地分店本月初亦告結業。據現場告示，吉野家自去年12月起一直拖欠租金。

吉野家位於彌敦道524號僑江大廈地下的油麻地分店結業。據報，上址已經圍封，業主Master Cosmos International Ltd.貼出告示，表示吉野家自去年12月起欠租，直至今年4月8日接獲吉野家發信及歸還鎖匙。

有本地傳媒報道，上址店舖建築面積約2922呎，月租26.8萬元，租約尚餘一年半，業主目前以每月24.8萬元放租，較吉野家的月租低逾7%。

事實上，吉野家的將軍澳調景嶺都會駅商場的分店，已於2月初結束營業，現時該區只剩將軍澳TKO Gateway及將軍澳廣場2間分店。

另外，早前有報道指吉野家灣仔道樂基中心分店亦正在出租。目前吉野家網頁亦未見列出相關分店的地址。

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編輯：趙穎妍

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