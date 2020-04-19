陳茂波：3月失業率加速惡化　過去8個月失業率攀升1個百分點

▲ 陳茂波網誌表示，過去8個月內本港失業率由2.8%攀升至3.7%，上升近一個百分點，明天將公布3月最新惡化失業率數據。

財政司司長陳茂波在網誌中預告，統計出明天公布截至3月份的最新失業率，並預期失業率或就業不足率的數據均加速惡化。雖然政府第二輪的防疫抗疫基金未必能做到最周全，但肯定可一定程度緩解失業率上升的速度及幅度，保住打工仔的飯碗、保住企業、保住香港經濟的元氣。

陳茂波提及，去年社會事件與暴力衝擊，加上新冠肺炎疫情等，令到零售、旅遊以至很多服務行業幾陷停頓，企業承受巨大的壓力，自去年6月份至今年2月份的八個月內，本港失業率由2.8%攀升至3.7%，上升了近一個百分點。

中小企融資擔保計劃10至14個工作天可批出申請

立法會財務委員會昨通過第二輪防疫抗疫基金的撥款，陳茂波表示，希望能盡快展開工作，使受疫情嚴峻打擊的企業及打工仔盡快得到幫助。當中，進一步優化了的中小企融資擔保計劃，相信可為受影響的企業在資金周轉方面提供支援。

他補充，現時已有10家銀行準備就緒，而另外多家活躍於中小企貸款的銀行亦表示有興趣加入。香港按證保險亦承諾，在企業向銀行交妥文件後，一般只需10至14個工作天便可批出申請。

合資格企業須在2019年底前最少已營運三個月

這項計劃適用於各行各業，合資格企業須在2019年底前最少已營運三個月，並自今年2月份起任何一個月的營業額較去年任何一個季度的平均每月營業額跌最少3成。貸款的年利率為最優惠利率減2.5%，換言之，貸款的實際利息為2.75%，擔保費全免。每宗申請的最高貸款額為有關企業的六個月僱員薪金及租金的總和，或400萬元，以較低者為準。企業亦可選擇首12個月還息不還本，以減輕即時的還款壓力。

另外，陳茂波指，金管局連同銀行業中小企貸款協調機制剛推出預先批核還息不還本安排，適用於年度營業額在8億元或以下，以及現時沒有逾期還款或逾期不多於30日的企業客戶，估計可覆蓋全港銀行8成以上的企業借款人。

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責任編輯：陳華