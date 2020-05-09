【美國大選分析】民主黨初選落幕 贏家豈止拜登

隨着桑德斯退選及公開支持拜登，美國民主黨初選宣告落幕，總統提名已成為拜登囊中物，可以提前準備2020年11月的總統大選，跟共和黨總統特朗普硬撼。但幕前的拜登不是唯一贏家，反而在幕後發功的造王者，成功彰顯影響力，才是黨內無出其右。

奧巴馬幕後發功，替拜登開路

一席話數落左翼，進步派即輸

不怕撕裂黨內團結，或上幕前

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在拜登穩奪提名後，這名民主黨造王者才亮相，就是前總統奧巴馬。雖然是拜登的前任拍檔，但奧巴馬自言要擔起團結民主黨的角色，因而遲遲未走到幕前。

不過，幕前不見人，不代表奧巴馬沒有在幕後下工夫。有知情人士透露，在桑德斯退選前數星期，奧巴馬多次跟他對話，討論內容主要圍繞民主黨如何在11月大選跟特朗普交手時勝出。

雖然桑德斯2月初先取得優勢，但2月底南卡羅來納州初選大敗後，拜登奠定優勢，迅速拋離桑德斯。奧巴馬大致在此時後接觸桑德斯，意思不問而知，無非是勸對方早日放棄。

其實，奧巴馬並非最後關頭才出手，早在去年11月中旬的政治籌款活動，他已經對桑德斯為首的民主黨左翼施壓，提醒參選人，不要把真實選民跟Twitter上的偏激左翼言論混淆，指選民不想見到「瘋狂的事」（crazy stuff）。

而首個被奧巴馬「擊倒」的參選人，便要數沃倫。在奧巴馬發表左翼不切實際的言論後，身為左翼的沃倫同一星期失去在艾奧瓦州和新罕布什爾州的支持度優勢，且一去不返，終於在3月初的超級星期二後投降。

有親信透露，奧巴馬有定期跟拜登對話，而在多名參選人退選的前後，奧巴馬也曾接觸他們，相信除了勸退對方，也是替拜登下工夫，維持黨內團結。

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得益於奧巴馬之助，以及新冠肺炎疫情影響競選活動，拜登終於擊倒頑強的桑德斯。可以預期，奧巴馬在沒有破壞黨內團結的包袱下，將會走到幕前替拜登助選。

最大作用，當然是彌補拜登在年輕選民群組的號召力不足，就像奧巴馬當年參選，利用拜登吸納年長選民，以補自己在年長群組缺乏號召力的弱點。

然而，如今更多年輕的民主黨支持者是趨向左翼，他們普遍把奧巴馬政府視為舊時代，甚至是新自由主義的象徵，即反對社會主義、環保主義，屬於負面形象。因此，奧巴馬替拜登吸納年輕支持者的如意算盤，恐怕未必打得敲。

不過，奧巴馬還是有能力替拜登確立更多支持，至少他當年在初選的競爭中贏出，經歷了民主黨支持者的投票洗禮，擁有實實在在的民意基礎。

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